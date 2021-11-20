Sergen Yalçın, Alanyaspor yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi

Süper Lig’de Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, üst üste üçüncü maçından da puansız ayrıldı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sergen Yalçın, yenilginin sebebi olarak oyuncuların isteksizliğine işaret etti.

“Artık böyle basına gelip, konuşmak zor gelmeye başladı. Her maçtan sonra aynı şeyleri söyleyip, mağlubiyetler için bahaneler üretiyoruz.”

“Şunu da söylemeliyim. Sahada verilen mücadelenin, oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, hiçbir şey yapmamanın, kazanmak için çaba sarf etmemenin sorumluluğunu da almam. Bundan öncekileri alıyorum ama bu maçı almam.”

Kenarda çaresiz kaldı

Sergen Yalçın, yedek kulübesinden oyuna yaptığı müdahalelerden sonuç alamadığını belirtti.

“Bugün oyunsal anlamda da dibe vurduk. Beklentinin çok altında kaldık. Göreve başlayalı iki sene oldu. İki yıldır en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen beklentilere cevap veremiyorsunuz. Sonuçlar ve skorlar istediğiniz gibi olmadığınız zaman sorumlu doğal olarak ben oluyorum.”

“Bugünkü oyun ve mücadelenin bir açıklaması yok. Çünkü hiç bir şey yapmadık, her konuda çok aşağıdaydık. Kenarda bu kadar çaresizce oturduğum bir maç hatırlamıyorum.”