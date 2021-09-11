Sergen Yalçın açıkladı: Alex Teixeira, Dortmund maçında oynayabilecek mi?

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Alex Teixeira'nın durumuyla ilgili ilk bilgiyi Sergen Yalçın verdi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta sakatlanan Alex Teixeira, 43. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bırakmak zorunda kalmıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından yıldız oyuncunun durumuyla ilgili bilgi verdi.

"Alex Teixeira'nın Dortmund maçında oynayacağını düşünmüyorum. Arka adalede problem oldu. Vida ve N’Koudou sakatlıkları ciddi değil ama Alex'in ne kadar dışarıda kalacağına bakacağız.”

Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması 👇🏻 pic.twitter.com/yHUlo0eRDx — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 11, 2021

Yine adale sakatlığı

28 Ağustos'taki Fatih Karagümrük maçını da sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle tamamlayamayan Brezilyalı oyuncu, milli arada uygulanan tedaviler sonrasında Yeni Malatyaspor maçında oynayabilecek duruma gelmişti.

Ancak Teixeira bu maçta da benzer bir sakatlık problemi yaşadı. 31 yaşındaki oyuncunun durumu yarın çekilecek MR'ın ardından netleşecek.

Sezonun ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında karantinada olduğu için kadroda yer alamayan Teixeira, Beşiktaş formasını ilk kez ikinci haftada giydi. Gaziantep FK maçında oyuna sonradan dahil olan Teixeira 23 dakika sahada kaldı.

Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlayan Brezilyalı, Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydetmiş, fakat sakatlığı nedeniyle 50 dakika sahada kalabilmişti.

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