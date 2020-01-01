Sergen Yalçın, 13 yıl sonra Beşiktaş'a geri döndü

Beşiktaş'ın efsane isimleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 13 yıl sonra siyah-beyazlı kulübe antrenör olarak döndü.

Futbol hayatına Beşiktaş'ın altyapısında başlayan Sergen Yalçın, Türk futbolunun en önemli yetenekleri arasında yer aldı.

Gordon Milne döneminde Beşiktaş A Takımı ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Sergen Yalçın 1990-91 sezonunda itibaren siyah-beyazlı kulübün genç yeteneği olarak sahalarda yer aldı. Attığı gollerle Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonluklarda pay sahibi olan Sergen Yalçın, 1997'ye kadar siyah-beyazlı takım forması giydikten sonra İstanbulspor'a transfer oldu.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımdaki ilk döneminde 1991-92 ve 1993-94 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

100. yıl şampiyonluğunun kahramanlarından

Beşiktaş'ın yanı sıra , ve 'da oynayarak "4 büyükler"de forma giyen ilk oyuncu unvanını elde eden 47 yaşındaki Yalçın, 2002-03 sezonunda bir kez daha siyah-beyazlı takıma geldi.

Sergen Yalçın, söz konusu sezondaki iyi futboluyla takımının 100. yılında elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Beşiktaş'ın 100. yılında kazandığı şampiyonlukta en dikkati çeken isimler arasında gösterilen Sergen Yalçın, attığı 11 golle siyah-beyazlı takımın şampiyonluk kupasını kaldırmasında en çok katkı veren isimler arasında yer aldı.

Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, unutulmaz maçının da kahramanı oldu. İngiltere'de oynanan ve İlhan Mansız'ın gördüğü kırmızı kartla siyah-beyazlı takımın 10 kişi mücadele ettiği maçta Sergen Yalçın, attığı iki golle takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi.

2005-06 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyen Sergen Yalçın, Şekerspor deneyiminin ardından 2007-08 sezonunda formasıyla futbolculuk kariyerini noktaladı.

Toplam 7 kupa

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki futbolculuk döneminde 7 kez kupa sevinci yaşadı.

Ligde 3 kez siyah-beyazlı formayla şampiyonluk kupasını kaldıran Yalçın, Cumhurbaşkanlığı ve Kupası'nı ikişer defa kazanan kadroda yer aldı.

Beşiktaş formasıyla 298 maça çıktı

Yalçın, Beşiktaş'taki iki döneminde toplam 298 resmi karşılaşmaya çıktı.

Siyah-beyazlı formayla 230 Süper Lig maçında görev alan Yalçın, 40 Avrupa mücadelesinde oynadı. 23 Türkiye Kupası maçında forma giyen Yalçın, ayrıca 4 Cumhurbaşkanlığı ve bir Başbakanlık Kupası karşılaşmalarında sahada yer aldı.

Beşiktaş adına ligde 71 gole imza atan Yalçın, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda dörder gol kaydetti. Sergen Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise bir kez fileleri havalandırarak, siyah-beyazlı formayla toplam 80 gole imza attı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Gaziantepspor'da yaşadı

Futbolculuk kariyerinin ardından Beşiktaş'ın altyapı takımlarında antrenörlük yapan Yalçın, ilk teknik direktörlük deneyimini 2015'te Gaziantepspor'un başında yaşadı.

Sergen Yalçın, 5 yıla yaklaşan teknik direktörlük kariyerinde daha sonra sırasıyla , , Eskişehirspor, , 'u çalıştırdı.

Bu sezonun başında 'un başına geçen Yalçın, devre arasında kulübüyle yollarını ayırdı.

Çalıştırıcı olarak ilk Avrupa deneyimini bu sezon yaşadı

Bu sezona BtcTurk Yeni Malatyaspor'da başlayan Sergen Yalçın'ın kariyeri uzun süreli olmadı.

Sarı-siyahlı takımla toplam 24 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerindeki ilk Avrupa kupası deneyimini de bu kulüple elde etti.

UEFA Avrupa Kupası ikinci ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija ile iç sahada 2-2 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmandaki mücadeleyi 1-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. Üçüncü ön eleme turunda 'ın Partizan takımı ile oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-siyahlı takım rövanşı 1-0 kazansa da kupaya veda etti. Sergen Yalçın böylelikle ilk Avrupa denemesinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Sarı-siyahlı takımla sezonun ilk yarısını tamamlayan Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile veda etti. Sergen Yalçın kupadaki üç maçta ise birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik elde etti.

Taraftarların Sergen Yalçın mutluluğu

Beşiktaşlı taraftarlar eski futbolcuları Sergen Yalçın'ı sezon başından beri unutmadı.

Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde tecrübeli teknik adama protestolarını bile Sergen Yalçın tezahüratı ile gösteren siyah-beyazlı taraftarların isteği, yönetim kurulunun Yalçın ile 1,5 yıllığına anlaşmasıyla gerçekleşmiş oldu.

Beşiktaş'ın başında ilk maçı Çaykur Rizespor karşısında olacak

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk deneyimini 20. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayacak.

Siyah-beyazlı takım, 1 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Sergen Yalçın'ı zorlu bir süreç bekliyor

Yalçın, Beşiktaş'ın başında zorlu bir görev yürütecek.

Sezon başından beri kötü performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetin ardından topladığı 30 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde bulunuyor.

ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş, bu sezonki 29 resmi maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Haberin devamı aşağıda

Kötü savunmasıyla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, 42 gol atıp 49 gol yedi.

Sergen Yalçın, zorlu görevinde hem Beşiktaş'ın savunmasını düzeltmeye çalışacak hem de bu sezonki tek kulvar olan Süper Lig'de takımını ileriye taşımaya çalışacak.