Sergen Yalçın: Mario Mandzukic ile ilgileniyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, farklı kazandıkları Rizespor maçının ardından Mandzukic dedikodularını doğruladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Vodafone Park'ta ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup edip gövde gösterisi yaparken, liderliğini de korudu. Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

"Fantastik bir skordu, beklemiyorduk," diyen Yalçın, "Futbolun doğrularını bugün çok fazla yaptık. Dikine çok çabuk hücuma çıkan bir oyuncu grubu vardı. Bugünkü oyundan fazlasıyla memnunuz" ifadelerini kullandı.

İyi oynayarak kazanmanın kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Yalçın, "Ama her zaman iyi oyun çıkmaz. Oyunu bölümlere ayırmak lâzım. Oyuncularımız sahada çok sağlam duruyor. Benim için en önemlisi bu" dedi.

Ajdin Hasic'in attığı müthiş golü de değerlendiren Yalçın, "Hasic bizi biraz sıkıntıya soktu. Çok güzel gol attı. Gerçekten yetenekli, kumaşı olan bir oyuncu. İki-üç gün önce odama geldi, konuşmak istedi. Ona da söyledim. Kâğıt üzerinde yetenek yok. Yetenekliysen onu görmem lâzım. Demek ki ne anlatmak istediğimi anlamış" yorumunu yaptı.

Basın toplantısında adı Beşiktaş ile anılan Hırvat golcü Mario Mandzukic'in transferiyle ilgili de konuşan Yalçın, "Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar uygun olursa, transfer olabilir" diyerek dedikoduları doğruladı.