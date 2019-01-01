Serge Gnabry'den Tottenham taraftarlarını kızdıran tweet: Kuzey Londra kırmızıdır!

Tottenham'a attığı dört golle maçın yıldızı olan Serge Gnabry, maçın ardından da Tottenham taraftarlarını kızdırmaya devam etti.

'in 'ı deplasmanda 7-2 yendiği maçta dört gol atan Serge Gnabry, maçın ardından Tottenham taraftarlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Sky Sport ' ya konuşan Gnabry, "Bunu kelimelere dökmek zor. 7-2 kazandık. Hiçbirimiz bunu hayal edemezdik" dedi.

Tottenham'ın ezeli rakibi akademisinden yetişen Gnabry, bu duruma atıfta bulunarak, "Dört gol atmış atmış olmak harika bir duygu. Tüm Arsenal taraftarlarının bundan zevk aldıklarını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"Bu bizim için harika bir sonuç ve akşamın tadını çıkaracağız," diyen Gnabry, maçın ardından attığı tweette ise, Arsenal'ın kullandığı, "Kuzey Londra kırmızıdır!" ifadelerini kullanarak Tottenham taraftarlarını kızdırdı.