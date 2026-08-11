2021: Stanisic ilk kez dikkatleri üzerine çekiyor

Büyük turnuvaların ardından her zamanki gibi, 2021 yazında da FC Bayern'de birçok önemli oyuncu sezon öncesi kampının başlangıcını kaçırdı. Bunun yerine yeni teknik direktör Julian Nagelsmann yönetiminde iki yetenek ön plana çıktı: Josip Stanisic ve Tanguy Nianzou.

O dönem 21 yaşında olan altyapı çıkışlı Stanisic, bir önceki sezonda profesyonel takımda zaten ilk maçına çıkmıştı. Şimdi ise Benjamin Pavard'ın sakatlığından faydalandı ve Bundesliga açılışında Borussia Mönchengladbach'a karşı sağ bekte ilk 11'de yer aldı. Sonraki haftalarda Stanisic başka süreler de aldı, ancak Pavard iyileştikten sonra as kadrodaki yerini geri aldı. Stanisic ilk etapta rotasyon oyuncusu olarak kaldı, ta ki Bayer Leverkusen'e kiralanmasının ardından 2023/24'te bambaşka bir konumla Münih'e dönene kadar.

Nianzou, 2020'de Paris Saint-Germain'den dünyanın en umut vadeden savunma yeteneklerinden biri olarak gelmişti. Sakatlıklar ve cezalarla şekillenen ilk sezonunun ardından, 2021 yazında zamanının geldiği düşünülüyordu. Ancak güçlü hazırlık dönemi sadece kısa süreli bir parlamadan ibaret kaldı. Nianzou 2023'te Sevilla FC'ye transfer oldu, bu yazdan bu yana ise OSC Lille için oynuyor.

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2022: Sabitzer ve Gravenberch kısa süreliğine parlıyor

"İstenirse ona hazırlık döneminin kazananı denebilir" diyen Nagelsmann, Ağustos 2022'de bu sözlerle Marcel Sabitzer'i kastetmişti. Avusturyalı orta saha oyuncusu, FC Bayern'deki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratmış ve şimdiden satış adayı olarak görülmeye başlanmıştı. Ancak 2022 hazırlık döneminde, sakat olan takımın önde gelen ismi Leon Goretzka'nın yokluğunda bir anda çıkışa geçti. Sabitzer'in yükselişi kalıcı olmadı: Kısa süre sonra yeniden geri planda kaldı, kışın kiralık olarak Manchester United'a, ardından 2023 yazında bonservisiyle Borussia Dortmund'a gitti.

Sabitzer, 2022 yazında ses getiren tek orta saha oyuncusu değildi: Yeni transfer Ryan Gravenberch de iyi bir erken form grafiği sergiledi. O dönem 19 yaşında olan Hollandalı da Sabitzer gibi Goretzka'nın sakatlığından yararlandı. Sonuçta Goretzka yalnızca Sabitzer'i değil, Gravenberch'i de "atlattı". Yeterince şans bulamamaktan bıkan oyuncu, Münih'teki sadece bir sezonun ardından FC Liverpool'a geçti, orada ise üst düzey bir oyuncuya dönüştü.

Pavard, 2022 yazında FC Bayern'de başlangıçta gözden çıkarılabilecek isimler arasında yer alıyordu. Patronların bir satış ihtimalini değerlendirdiği iddia ediliyordu, ancak Nagelsmann Pavard'ın takımda kalması için devreye girdi. Sağ bekte Fransız oyuncu, yeni transfer Noussair Mazraoui ile giriştiği ilk 11 mücadelesini kazandı ve iyi bir sezon geçirdi. Sonraki yazda, Nagelsmann'ın yerini artık Thomas Tuchel almışken, bu kez ayrılık isteyen Pavard'ın kendisiydi. Sonunda istediğini aldı ve Inter Milan'a transfer oldu.

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2023: "Holding Six" yerine Laimer ve Kane'in yer tutucusu Tel

2023 yazına Harry Kane pazarlığı ve Thomas Tuchel'in bir "Holding Six" isteği damga vurdu. Bu iki hikâyenin gölgesinde ise hazırlık döneminin iki kazananı öne çıktı.

Bunlardan ilki Mathys Tel'di. Tüm Münih Kane transferini beklerken ve Eric Maxim Choupo-Moting diz eklemi şikâyetlerini atlatmaya çalışırken, o dönem 18 yaşında olan Fransız oyuncu hazırlık döneminde as santrfora dönüştü. Kane geldikten sonra ise Tel doğal olarak yeniden geri planda kaldı. Ancak sonraki sezonda çok golcü bir joker olarak öne çıktı.

Tuchel bir "Holding Six" transferi için ısrarla bastırırken, bonservissiz yeni transfer Konrad Laimer güçlü hazırlık maçı performanslarını art arda sergiledi. Kulübün patronu Uli Hoeneß, "6 numara tartışması bana göre hiç yok, çünkü Laimer'in bize çok, çok, çok fazla keyif verecek bir transfer olduğuna inanıyorum" dedi. Sonraki sezonda Laimer, önemli bir rotasyon oyuncusu olarak savunmacı orta sahada çok süre aldı, ardından da esnek bir bek olarak ilk 11'de yer kapmayı başardı.

2023 yazında ayrıca kulübün kendi içinden çıkan bir yetenek de dikkat çekti: Frans Krätzig. Hiçbir zaman sözde bir süper yetenek olarak görülmemiş olmasına rağmen Tuchel onu sürpriz şekilde Asya turuna götürdü. 20 yaşındaki sol bek, aldığı sürelerde beğeni topladı ve FC Liverpool'a karşı bir harika gol attı. Ancak Krätzig'in çok büyük çıkışı gerçekleşmedi. Austria Wien, VfB Stuttgart ve 1. FC Heidenheim'daki dönemlerinin ardından Krätzig artık RB Salzburg'da oynuyor.

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2024: Serge Gnabry? Satış adayı yerine ilk 11 oyuncusu

Krätzig'in bir önceki yıldaki rolünü 2024'te Nestory Irankunda üstlendi. O dönem 18 yaşında olan Avustralyalı goller attı, taklalar attı ve şimdiden Xherdan Shaqiri ile kıyaslandı. Ancak sonraki sezonda resmi bir maçta forma giymesi için bu yeterli olmadı. Şu anda FC Watford'dan Sporting Lizbon'a 15 milyon Euro'luk bir transferin eşiğinde, yeniden satış payı sayesinde bu meblağın yarısı Münih'e gidecek.

"2024 hazırlık döneminin kazananı" olarak ayrıca iki uzun yıllardır takımın önemli ismi de anılabilirdi: Joshua Kimmich ve Serge Gnabry. Tuchel dönemindeki zorlu sürecinde Kimmich zaman zaman satış adayı olarak görülmüştü. Yeni teknik direktör Vincent Kompany ise bunu hiç dikkate almadı ve onu doğrudan yeniden orta sahanın tartışmasız patronu yaptı. Kimmich'in hâlâ üstlendiği rol de bu.

2024 yazı, Kimmich kadar onun nikâh şahidi Gnabry için de iyi geçti. Çok sayıda sakatlığın etkisiyle bir önceki sezonun büyük bölümünü ve nihayetinde iç sahadaki Avrupa Şampiyonası'nı da kaçırmıştı. Ancak hazırlık döneminin başlangıcında son derece fit bir görüntü verdi ve ardından daha uzun tatil yapan takım arkadaşlarına karşı elde ettiği avantajı kullandı. Daha önce konuşulan ayrılık kısa süre içinde gündemden düştü, Gnabry Kompany döneminin ilk aşamasında ilk 11 oyuncusu olarak görev yaptı.

Bu arada Tel üst üste ikinci iyi hazırlık dönemini geçirdi. Ancak bu kez başlangıç avantajını kullanamadı. Etki yaratamadığı hayal kırıklığı yaratan bir ilk yarının ardından Tel, Ocak 2025'te Tottenham Hotspur'a veda etti.

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2025: Gnabry yine yapıyor - Karl coşuyor

Bir önceki yılda olduğu gibi Gnabry yine hazırlık döneminin en büyük kazananları arasında yer aldı. 2024 yazından aldığı ivme sezon içinde sönümlenmişti, ancak 12 ay sonra yeniden çıkışa geçti. Jamal Musiala, ağır fibula ve ayak bileği sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemediği ve Thomas Müller'e yeni sözleşme verilmediği için Gnabry başlangıçta 10 numara pozisyonundaki yerini garantilemişti. 2026 ilkbaharında adduktör sakatlığı onu durdurdu, bu sakatlık ona Dünya Kupası'na katılımı da kaybettirdi.

2025 yazında başka neler oldu? Aslında artık gözden çıkarılmış olan Goretzka, güçlü bir hazırlık döneminin ardından bir anda yeniden ciddi şekilde ilk 11 şansı yakaladı, ancak ardından Aleksandar Pavlovic ile girdiği mücadeleyi kaybetti ve sonuçta bonservissiz olarak ayrıldı. Hâlâ yeni bir kulüp bulmuş değil.

17 yaşındaki Lennart Karl büyük bir iştahla hücuma çıktı ve sonraki aylardaki çıkışının temelini attı. Stanisic de 2021'den sonra ikinci kez hazırlık döneminin kazananına dönüştü. Bu kez kalıcı sonuçlarla: Tüm sezon boyunca geniş as kadro grubunun parçası oldu.

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2026: Genç yıldızların lideri olarak Bischof

Bu yılki hazırlık döneminin şu ana kadarki en dikkat çekici ismi Tom Bischof. 21 yaşındaki oyuncu, düzenli forma giyen saha oyuncuları arasında antrenmanlara zamanında ve fit başlayan tek isimdi. Diğer tüm takım arkadaşları o sırada ya hâlâ Dünya Kupası'na özel izindeydi ya da çeşitli sakatlıklarla uğraşıyordu. Tıpkı şu sıralar geri dönüşü için çalışan ve böylece kişisel "triple"ını kaçıran iki kez hazırlık dönemi kazananı Gnabry gibi.

Bischof bu arada daha iyi bir genç kadronun lideri olarak görülüyor ve şimdi arkadaşı Pavlovic'in ilk 11'deki yerine göz dikmiş durumda. Kulübün kendi yetenekleri arasında özellikle iki isim heyecan yarattı: henüz 16 yaşındaki forvet Bastian Assomo (dört hazırlık maçında iki gol) ve hareketli sol açık Maycon Cardozo. Bu ikiliden biri bir sonraki Lennart Karl olacak mı?

Bir sonraki hazırlık maçı cumartesi günü RB Leipzig'e karşı oynanacak, ardından 18 Ağustos'ta 1. FC Heidenheim karşısında genel prova gelecek. Sezonun ilk resmi maçı ise 22'sinde Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Süper Kupa.