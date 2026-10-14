Bild gazetesinin haberine göre Alman rekortmen şampiyonun hücum oyuncusu, Norveçli sürpriz rakibe karşı 3-3 biten maçta forma giyemediği için "hayal kırıklığı" yaşadı. 31 yaşındaki futbolcu, bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşlarının hepsinden çok önce takım otobüsüne giden ilk Bayernli oldu.

Teknik direktör Vincent Kompany bütün oyuncu değişikliği haklarını kullandı. Belçikalı çalıştırıcı, devre arasında skor 0-2'yken Jonathan Tah, Nathaniel Brown ve Lennart Karl'ın yerine Dayot Upamecano, Alphonso Davies ve Ismael Saibari'yi oyuna aldı. Michael Olise'nin 74. dakikada gereksiz yere kırmızı kart görmesinin ardından savunmaya yönelik değişiklikler yaptı; önce Luis Diaz'ı (77.), ardından oyuna sonradan giren Saibari'yi (83.) çıkardı. Forma şansı beklediği anlaşılan Gnabry'nin yerine savunmacılar Josip Stanisic ve bu sezon pek şans bulamayan Hiroki Ito oyuna girdi. Viking ise uzatma dakikalarında beraberliği sağladı.

Takımın bir kişi eksik kaldığı düşünüldüğünde Kompany'nin son bölümde savunmaya yönelik değişiklikler yapması hiç de sıra dışı değil. Maçın suni çimde oynanması da Gnabry'nin tercih edilmemesinde rol oynamış olabilir. Tartışmalı zeminin belirli bir sakatlık riski taşıdığı biliniyor. Sağ uyluğundaki adduktor kasının kopması nedeniyle beş ay sahalardan uzak kalan Gnabry'nin de sonuçta dikkatli biçimde yeniden hazır hâle getirilmesi gerekiyor.

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Serge Gnabry: Dönüşünden bu yana az süre aldı

Yine de Gnabry'nin dönüşünden bu yana aldığı süre beklentilerin altında kaldı. Uzun millî maç arasından önce, karşılaşmanın erkenden kopmasına rağmen Union Berlin'e karşı 7-0 biten maçta 13 dakika oynadı. Geçen hafta sonu Augsburg'la 2-2 berabere kalınan maçta ise 23 dakika sahada kaldı. Millî futbolcu, oyuna girdikten sonra birkaç tehlikeli pozisyondaki performansıyla olumlu bir izlenim bıraktı. Ofsayt nedeniyle sayılmayan bir golü ve direkten dönen bir şutuyla galibiyet golünü de kıl payı kaçırdı.

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Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise Gnabry'yi her iki kadroya da aldığı az sayıdaki DFB yıldızından biri olarak tercih etmişti. İlk iki maçta oyuna sonradan giren Gnabry, Sırbistan'a karşı 2-0 kazanılan maçta kaptanlık pazubendini takarak ilk 11'de başladı. Yalnızca Yunanistan'daki rövanş maçından önce, yükünün ayarlanması amacıyla takımdan ayrıldı.

Kompany yönetiminde Gnabry şimdilik ilk 11 için mücadele eden oyuncu konumunda. Ağır sakatlığı göz önüne alındığında bu hiç de şaşırtıcı değil. Buna karşılık Gnabry, önceki sezonda o ana kadar takımın en önemli oyuncularından biriydi. 37 resmî maçta on gol ve on asistlik katkı sağladı; Jamal Musiala'nın uzun süreli yokluğunda zaman zaman tartışmasız ilk 11 oyuncusuydu. Önümüzdeki haftalarda bu konuma yeniden ulaşması hiç de ihtimal dışı değil.