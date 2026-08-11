2021: Stanisic ilk kez dikkatleri üzerine çekiyor

Büyük turnuvaların ardından her zaman olduğu gibi, 2021 yazında da Bayern Münih'te birçok kilit oyuncu sezon başı antrenmanlarını kaçırdı. Bunun yerine yeni teknik direktör Julian Nagelsmann yönetiminde iki yetenek ön plana çıktı: Josip Stanisic ve Tanguy Nianzou.

O dönem 21 yaşında olan altyapı çıkışlı Stanisic, bir önceki sezonda zaten profesyonel takımda ilk maçına çıkmıştı. Şimdi ise Benjamin Pavard'ın sakatlığından faydalandı ve Borussia Mönchengladbach'a karşı oynanan Bundesliga açılışında sağ bekte ilk 11'de yer aldı. Sonraki haftalarda Stanisic başka maçlarda da forma şansı buldu ancak Pavard iyileşmesinin ardından ilk 11'deki yerini geri aldı. Stanisic önce rotasyon oyuncusu olarak kaldı, ardından Bayer Leverkusen'e kiralanmasının sonrasında 2023/24'te bambaşka bir statüyle Münih'e döndü.

Nianzou, 2020 yılında Paris Saint-Germain'den dünyanın en umut vadeden savunma yeteneklerinden biri olarak gelmişti. Sakatlıklar ve cezalarla geçen ilk sezonunun ardından, 2021 yazında sırasının geldiği düşünülüyordu. Ancak güçlü hazırlık dönemi sadece kısa süreli bir parlamadan ibaret kaldı. Nianzou 2023'te Sevilla'ya transfer oldu, bu yazdan beri ise Lille forması giyiyor.

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2022: Sabitzer ve Gravenberch kısa süreliğine parlıyor

"İstenirse ona hazırlık döneminin kazananı denebilir" diyen Nagelsmann, Ağustos 2022'de bu sözlerle Marcel Sabitzer'i kastetmişti. Avusturyalı orta saha oyuncusu Bayern Münih'teki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratmış ve şimdiden satış adayı olarak görülmeye başlamıştı. Ancak 2022 hazırlık döneminde, sakat olan gözde isim Leon Goretzka'nın yokluğunda bir anda çıkışa geçti. Sabitzer'in yükselişi kalıcı olmadı: Kısa sürede yeniden geri planda kaldı, kışın kiralık olarak Manchester United'a, ardından 2023 yazında bonservisiyle Borussia Dortmund'a gitti.

2022 yazında dikkat çeken tek orta saha Sabitzer değildi: Yeni transfer Ryan Gravenberch de iyi bir başlangıç formu gösterdi. Sabitzer gibi, o dönem 19 yaşında olan Hollandalı da Goretzka'nın sakatlığından yararlandı. Sonuçta ise Goretzka yalnızca Sabitzer'i değil, Gravenberch'i de "geride bıraktı". Yeterince forma şansı bulamamasına öfkelenen oyuncu, Münih'teki sadece bir sezonun ardından FC Liverpool'a geçti ve orada üst düzey bir oyuncuya dönüştü.

Pavard, 2022 yazında Bayern Münih'te başlangıçta gözden çıkarılabilecek isimler arasında yer alıyordu. Yönetimin satış ihtimalini değerlendirdiği iddia edilirken, Nagelsmann Pavard'ın takımda kalması için devreye girdi. Sağ bekte Fransız oyuncu, yeni transfer Noussair Mazraoui ile giriştiği ilk 11 mücadelesini kazandı ve iyi bir sezon geçirdi. Sonraki yazda, Nagelsmann'ın yerini artık Thomas Tuchel almışken, bu kez ayrılığı zorlayan isim Pavard'ın kendisiydi. Sonunda istediğini aldı ve Inter'e transfer oldu.

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2023: "Holding Six" yerine Laimer ve Kane'in yer tutucusu Tel

2023 yazına Harry Kane için yürütülen pazarlık ve Thomas Tuchel'in bir "Holding Six" isteği damga vurdu. Bu iki hikâyenin gölgesinde hazırlık döneminin iki kazananı öne çıktı.

İlki: Mathys Tel. Tüm Münih Kane transferini beklerken ve Eric Maxim Choupo-Moting diz eklemi şikâyetlerini atlatmaya çalışırken, o dönem 18 yaşında olan Fransız oyuncu hazırlık döneminde as santrfora dönüştü. Kane geldikten sonra Tel doğal olarak yeniden geri planda kaldı. Ancak sonraki sezonda son derece golcü bir joker olarak öne çıktı.

Tuchel bir "Holding Six" transferi için ısrarla bastırırken, bonservissiz gelen yeni transfer Konrad Laimer hazırlık maçlarında art arda güçlü performanslar sergiledi. Kulübün patronu Uli Hoeneß, "Altı numara tartışması bana göre hiç yok, çünkü Laimer'in çok ama çok ama çok keyif alacağımız bir transfer olduğuna inanıyorum" dedi. Sonraki sezonda Laimer, önemli bir rotasyon oyuncusu olarak savunmacı orta sahada çok sayıda süre aldı, ardından esnek bir bek olarak ilk 11'de kendine yer kazandı.

2023 yazında bir kulüp içi yetenek de dikkat çekti: Frans Krätzig. Hiçbir zaman sözde bir süper yetenek olarak görülmemiş olmasına rağmen, Tuchel onu sürpriz şekilde Asya turuna götürdü. 20 yaşındaki sol bek, aldığı sürelerde beğeni topladı ve FC Liverpool'a karşı harika bir gol attı. Ancak Krätzig'in önünde büyük çıkış kapısı açılmadı. Austria Wien, VfB Stuttgart ve 1. FC Heidenheim maceralarının ardından Krätzig artık RB Salzburg'da oynuyor.

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2024: Serge Gnabry? Satış adayı yerine ilk 11 oyuncusu

Krätzig'in bir önceki yıldaki rolünü 2024'te Nestory Irankunda üstlendi. O dönem 18 yaşında olan Avustralyalı gol attı, taklalar attı ve şimdiden Xherdan Shaqiri ile kıyaslandı. Ancak sonraki sezonda resmi bir maçta forma giymesi mümkün olmadı. Şu anda FC Watford'dan Sporting Lizbon'a 15 milyon euro değerindeki bir transferin eşiğinde ve sonraki satıştan alınacak pay sayesinde bu miktarın yarısı Münih'e gidecek.

"2024 hazırlık döneminin kazananı" olarak iki uzun yıllardır takımın önemli ismi de gösterilebilirdi: Joshua Kimmich ve Serge Gnabry. Tuchel dönemindeki zorlu sürecinde Kimmich zaman zaman satış adayı olarak görülmüştü. Yeni teknik direktör Vincent Kompany ise bunu hiç dikkate almadı ve onu doğrudan yeniden orta sahanın tartışmasız lideri yaptı. Kimmich'in bugün hâlâ sürdürdüğü rol de bu oldu.

2024 yazı, Kimmich kadar onun nikâh şahidi Gnabry için de iyi geçti. Çok sayıda sakatlığın etkisiyle bir önceki sezonun büyük bölümünü ve sonuç olarak iç sahadaki Avrupa Şampiyonası'nı da kaçırmıştı. Ancak hazırlık döneminin başlangıcında son derece fit bir görüntü verdi ve daha uzun tatil yapan takım arkadaşlarına karşı bu avantajı kullandı. Daha önce konuşulan ayrılık ihtimali kısa sürede gündemden düştü, Gnabry Kompany döneminin ilk zamanlarında ilk 11 oyuncusu olarak görev yaptı.

Bu arada Tel üst üste ikinci iyi hazırlık dönemini geçirdi. Ancak bu kez başlangıç avantajını değerlendiremedi. Etkisiz geçen hayal kırıklığı yaratan bir ilk yarının ardından Tel, Ocak 2025'te Tottenham Hotspur'a veda etti.

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2025: Gnabry yine yapıyor - Karl coşuyor

Bir önceki yılda olduğu gibi Gnabry yine hazırlık döneminin en büyük kazananları arasında yer aldı. 2024 yazından aldığı rüzgâr sezon içinde etkisini yitirmişti, ta ki 12 ay sonra yeniden çıkışa geçene kadar. Jamal Musiala ağır fibula ve ayak bileği sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemediği, Thomas Müller de yeni sözleşme alamadığı için Gnabry başlangıçta 10 numara pozisyonundaki yerini garantilemişti. 2026 ilkbaharında ise onu bir adduktor sakatlığı durdurdu ve bu sakatlık ona Dünya Kupası'na katılma şansına da mal oldu.

2025 yazında başka neler oldu? Aslında üzeri çizilmiş olan Goretzka, güçlü bir hazırlık döneminin ardından bir anda yeniden ciddi şekilde ilk 11 şansı yakaladı, ancak sonra Aleksandar Pavlovic'e karşı mücadeleyi kaybetti ve sonunda bonservissiz ayrıldı. Hâlâ yeni bir kulüp bulabilmiş değil.

17 yaşındaki Lennart Karl cesurca hücuma çıktı ve sonraki aylardaki çıkışının temelini attı. Stanisic ise 2021'in ardından ikinci kez hazırlık döneminin kazananlarından biri hâline geldi. Bu kez kalıcı sonuçlarla: Tüm sezon boyunca geniş ilk 11 rotasyonunun bir parçası oldu.

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2026: Genç yıldızların lideri olarak Bischof

Bu yılki hazırlık döneminin şu ana kadarki en dikkat çekici ismi Tom Bischof oldu. 21 yaşındaki oyuncu, zamanında ve fit şekilde antrenmanlara başlayan tek tecrübeli saha oyuncusuydu. O sırada tüm takım arkadaşları ya hâlâ Dünya Kupası için verilen özel izindeydi ya da çeşitli sakatlıklarla uğraşıyordu. Buna, şu sıralar dönüşü için çalışan ve böylece kişisel "üçlemesini" kaçıran iki kez hazırlık dönemi kazananı Gnabry de dahildi.

Bischof ise bu sırada daha iyi bir genç oyuncu grubunun lideri olarak öne çıkıyor ve şimdi arkadaşı Pavlovic'in ilk 11'deki yerine göz dikmiş durumda. Kulüp içinden çıkan yetenekler arasında özellikle ikisi hayran bıraktı: henüz 16 yaşındaki forvet Bastian Assomo (dört hazırlık maçında iki gol) ve hareketli sol açık Maycon Cardozo. Bu ikisinden biri bir sonraki Lennart Karl olacak mı?

Sıradaki hazırlık maçı cumartesi günü RB Leipzig'e karşı oynanacak, ardından 18 Ağustos'ta 1. FC Heidenheim karşısında genel prova yapılacak. Sezonun ilk resmi maçı ise 22'sinde Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Süper Kupa olacak.