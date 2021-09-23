Serdar Ortaç'ın Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'u kutlama tarzı olay oldu.

Süper Lig'in altıncı haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmada 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada iki gol atan Mario Balotelli'nin geçmişte kendisini eleştiren Sergen Yalçın'a göndermeleri gündem olurken, maçtan sonra ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kutlaması da sosyal medyada bir hayli paylaşıldı.

Neler yaşandı?

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Beşiktaş - Adana Demirspor maçından bir gün sonra Adana'da konser veren Ortaç; sosyal medyada paylaşılan videoda şunları söyledl:

"Işıkları açın... Telefondan bana gösteriyor... Adana Demirspor.... Adana Demirspor bu hafta ağzına s****. Helal olsun Adana. O yüzden onun için söylüyoruz."

Ünlü şarkıcının bu esnada yaptığı el hareketi de Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

Balotelli ve Sergen Yalçın'ın açıklamaları

İtalyan golcü, maçın ardından Instagram hesabında paylaştığı hikayede şunları demişti: "Bizim beynimiz var ve daha da önemlisi cesaretimiz var. Bundan gurur duyuyoruz."

Yalçın ise Balotelli'ye şöyle karşılık vermişti: "Bir futbolcunun rakip teknik direktöre hareket yaptığını ilk defa gördüm."

"Balotelli benim muhattabım değil, neden böyle bir hareket yaptığını anlamadım. Herhalde geçen sezon bize gelemedi diye, Seviyesini belli etmiş oldu."

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