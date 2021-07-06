Serdar Dursun: “Fenerbahçe’ye yedek kalmak için gelmedim”

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Serdar Dursun forma savaşı için iddialı konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Sarı lacivertlilerin Darmstadt’tan transfer ettiği Serdar Dursun basın toplantısında soruları yanıtladı.

Önceliği Türkiye değildi

“La Liga, Serie A, Bundesliga, İngiltere neredeyse her yerden teklif aldım. Birçok teklif geldi. Türkiye'ye ilk önce sıcak bakmıyordum ama Fenerbahçe olunca benim için farklı oldu. Ali Koç bana çok inandı.”

"Fenerbahçe'de oynarsan taraftarların gol beklentisi normal. Takımı şampiyonluğa götürecek goller atman lazım. Ben de mücadele edeceğim ve çabalayacağım. Gollerimle takımı şampiyonluğa taşımak istiyorum.”

“Gol için bir sayı vermek doğru değil. Her maç 11 başlamak istiyorum ve gol atmak istiyorum ama bir rakam söylemeyeyim.”

Türkiye’nin Euro 2020 kadrosunda yer almayan Serdar Dursun’un hedefi, Dünya Kupası elemelerinde milli formayı sırtına geçirmek.

“Her Türk futbolcu gibi ben de milli takımda olmak isterdim ancak olmadı. Hocanın kararı, saygı duymak gerekiyor. Kendimi burada ispatlarsam, sıradaki maçlarda milli takımda olabilirim.”

Pereira’ya rakip olmuştu

Serdar Dursun’un formasını giydiği Darmstadt, Ocak 2017’de Vitor Pereira idaresindeki 1860 Münih ile karşılaşmıştı. Darmstadt, Serdar’ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı.

“Vitor Pereira'ya karşı oynamıştım. Hocaya karşı da gol atmıştım. Hocamız beni çok etkiledi. Bize, ‘Fenerbahçe'nin büyüklüğünün herkes farkında olmalı, buraya şampiyonluk için geldim, boşuna değil’ dedi.”

29 yaşındaki oyuncu, yeni takım arkadaşı Mesut Özil hakkında ise şöyle konuştu:

“Mesut Almanya'da kendini kanıtlamış bir oyuncu. Tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Mesut denince akla asist gelir. Bencil bir oyuncu değil. Başkalarının göremediği yerleri görüyor. Forvette kim oynarsa oynasın onunla daha fazla pozisyona girecek.”

33 maçta 27 golle Bundesliga 2’de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Serdar Dursun, daha önce Türkiye’de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Karagümrük formaları giymişti.

Daha fazlası için:

Fenerbahçe, Vitor Pereira ile sahaya indi

Lille'in yeni teknik direktörü belli oldu

Sergio Ramos, PSG için sağlık kontrolünden geçecek