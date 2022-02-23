Hatayspor karşılaşmasında attığı iki golle Fenerbahçe'nin üç puanı elde etmesinde başrolü oynayan isim olan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımın son yıllardaki en verimli golcüsü olarak dikkat çekiyor.

Yaz transfer döneminde katıldığı Fenerbahçe'de dokuz gole imza atan gurbetçi oyuncu istatistiklere göre son dönemin en etkili Fenerbahçe golcüsü oldu.

Ligde süre aldığı 1019 dakikaya dokuz gol sığdıran Serdar, ortalama 113 dakikada bir gol attı. Bu oran Fenerbahçe'nin son 10 sezonunda takımdaki ilk sezonunu geçiren ve en az 1000 dakika süre alan santrforlarla kıyaslandığında Serdar'ı son 10 yılda ilk sezonunu en iyi geçiren golcü yapmaya yetti.

30 yaşındaki oyuncuyu Hollandalı efsane Robin van Persie takip etti.

Bundesliga 2'nin kralıydı

Geçtiğimiz sezon Darmstadt 98 formasıyla 27 gol atan ve Bundesliga 2'de gol krallığı yaşayan Serdar, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli olmadan transfer olmuştu.

Bundesliga'dan da teklif almasına rağmen tercihini Türkiye'den yana kullanan Serdar, daha önce Karagümrük, Denizlispor, Şanlıurfaspor ve Eskişehir formalarıyla ise Türk futbolunda tutunmayı başaramamıştı.

Ortalama 113 dakikada bir gol atan Serdar'ı, 115 dakika ile Van Persie izlerken, listenin üçüncü sırasında 128 dakika ile Dick Advocaat yönetimindeki Moussa Sow yer aldı.

Van Persie ile forma rekabetine giren Fernandao 143 dakikada bir gol ortalaması yakalarken, listenin en kötüsü ise 1255 dakika sahada kalıp bir golde kalan Islam Slimani oldu.

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