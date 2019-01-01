Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 30 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

A Spor' un haberine göre; Serdar Aziz, Fenerbahçe dışında gelecek teklifleri değerlendirmeyecek.

Mitroglou kiralanıyor!

Galatasaray transferde durmuyor. Sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne'nin ardından Kostas Mitroglou'nu da kadrosuna katmayı başardı.

RMC Sport' un haberine göre; Mitroglou, kiralık olarak 1.5 yıllığına Galatasaray forması giyecek.

Diagne, Galatasaray'da!

Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala forvet krizini çözdü.

Sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan stopere takviye!

Galatasaray, Portekiz Ligi'nde oynayan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Pablo Renan dos Santos ile anlaştı.

Akşam 'da yer alan habere göre Galatasaray, Braga'da forma giyen futbolcuya yılllık 800 bin euro ödeyecek. Portekiz kulübüne de 400 bin euro kiralama ücreti ödenecek. Aynı zamanda sözleşmede 4.5 milyon euro'ya satın alma opsiyonu da bulunacak.

Bu sezon Braga ile 17 maça çıkan Pablo Santos 4 gol attı.

Galatasaray, Di Santo'yu İstanbul'a getirdi

Galatasaray için yeni bir iddia da Almanya'dan geldi.

Sky Almanya ' nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Schalke'nin 29 yaşındaki forveti Franco Di Santo'yu kadrosuna katmaya yakın. Arjantinli oyuncu, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Bu sezon Schalke formasıyla sadece 5 maça çıkan Di Santo, gol ya da asist kaydedemedi. Di Santo'nun Schalke'yle sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek.

Maicon, Japonya'ya; Luyindama, Galatasaray'a

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray'da gündem bir hayli hareketlendi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı-kırmızılılarda Brezilyalı savunmacı Maicon'a, Japonya'dan bir transfer teklifi geldi.

Stoper için B planı bulunan sarı-kırmızılılar, Maicon transferinden 6 milyon Euro gelir elde edilirse, Standard Liege'de forma giyen Kongolu savunmacı Christian Luyindama'yı renklerine katmayı düşünüyor.