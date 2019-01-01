Serdar Aziz'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 21 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Serdar Aziz'le ilgili oyuncunun menajeri Haluk Canatar açıklama yaptı.

Beyaz TV 'ye konuşan Canatar, ''Serdar Aziz için Arabistan, Almanya ve İspanya'dan kulüplerle görüşüyoruz. Ayrıca Abdurrahim Albayrak ile Semih Özsoy'u da telefonda görüştürdüm'' dedi.

Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin olduğunu belirten Canatar, ''Serdar'ın Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var. Serdar'la Ersun Yanal bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi'' şeklinde konuştu.

Canatar ayrıca, oyuncunun alacaklarıyla ilgili olarak ise ''Alacak konusu her kulüpte var. Bu konuyla ilgili hiçbir zaman hukuki adım atmadık, atmayacağız'' dedi.

Adebayor, Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

Fenerbahçe'de takıma golcü transferi yapılıp yapılmayacağı merak edilirken yorumcu Serdar Ali Çelikler'den Adebayor'la ilgili çarpıcı ifadeler geldi.

CNN Türk'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında konuşan Çelikler, ''Göksel Gümüşdağ ile Adebayor hakkında konuştum. 'Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde vermem. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz' dedi, Fenerbahçe'yi sorduğumda ise 'Fenerbahçe'ye veririm' dedi'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Bakkali'ye talip oldu

Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını Belçika'ya çevirdi.

Sabah 'ın haberine göre; sarı lacivertliler, Anderlecht'in sol kanat oyuncusu Zakaria Bakkali'yi gündemine aldı.

Ersun Yanal'ın Nabil Dirar'ın performansından çok memnun olduğu ancak Ayew ile Valbuena'nın özellikle savunma performanslarının yetersiz kaldığı görüşünü yönetime ilettiği kaydedildi.