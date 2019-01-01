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Galatasaray

Serdar Aziz'in Galatasaray'daki geleceğini Fatih Terim ile görüşmesi belirleyecek

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AA
Galatasaray'da yolların ayrılacağı iddia edilen Serdar Aziz için son karar Fatih Terim ile yapılacak görüşmeden sonra belli olacak.

Galatasaray'daki geleceğinin ne olacağı merakla beklenen Serdar Aziz için ilk hamle geldi.

Milliyet' ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar devre arası çalışmalarına Serdar'sız başlayacak. Serdar, Galatasaray'ın ilk antrenmanına çıkmayacak. Bu kararda belirleyici olan faktör ise Fatih Terim'in henüz Serdar ile görüşememiş olması. İkili arasındaki görüşmenin perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Galatasaray yönetiminin Serdar ile yolları ayırma kararını aldığı ve kendisinden kulüp bulmasını istediği iddia edilmişti.

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