Serdar Aziz: Tek yetkili adres Galatasaray Spor Kulübü'dür

Teknik direktör Fatih Terim'in kadro planlamasında yer vermediğini açıkladığı Serdar Aziz, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

Son dönemde basında çıkan haberlerle algı oluşturulmak istendiğini dile getiren deneyimli stoper, kendisiyle ilgili açıklama yapacak tek yetkili adresin Galatasaray olduğunu belirtti.

Serdar Aziz'in açıklaması şu şekilde:

"Sözleşmeli olduğum kulübümün yönetimi tarafından menajerim aracılığı ile tarafıma, 'Teknik ekibin talebi doğrultusunda ayrılmam isteği ile kulüp bulunması' yönündeki karar iletildi. Bu karar sonrası tatilimi yarıda keserek İstanbul'a geldim ve menajerim ile buluşarak teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile görüşme yapmak istediğimi, bu sürece kadar da transfer konusunda hiçbir çalışma ve görüşme yapılmamasını rica ettim.

Bu düşüncemi ve ayrıntıları menajerim aracılığı ile kamuoyuna duyurdum. Reel olarak devam eden süreçte menajerimin yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile transfer görüşmelerine başladığını ve gelen teklifleri değerlendirdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu esnada kulübüm ile sözleşmemin devam etmesi sebebi ve bonservisli bir oyuncu statüsünde olmamdan dolayı yapılan tüm görüşmeler menajerim tarafından kulübüme birebir şekilde iletilmektedir. Bu yüzden transferim içeriğinde belirlenen bonservis bedeli ve görüşülen kulüpler ve olası gelişmeler hakkında açıklama yapacak tek yetkili adres Galatasaray Spor Kulübü'dür.

Tüm bu süreç içerisinde sessiz kaldığım gibi sosyal medyada zaman zaman değişik algılar oluşturulmak ve şahsımı yıpratmak için gösterilen çabaları ve üretkenlikleri üzüntü ile takip etmekteyim. Devam eden sürecin sonuna kadar aynı sessizliğimi koruyacağımı tüm spor kamuoyu ile paylaşarak saygılarımı sunarım."