Serdar Aziz, Sivasspor karşısında oynayamayacak
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 9 Temmuz Perşembe günü yapılan toplantıda alınan kararları açıkladı.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın 90+3. dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atılan ve gördüğü kırmızı kartın haricinde "hakaret" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Serdar Aziz, 1 maç daha ceza aldı.
TFF'nin resmi sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SERDAR AZİZ'in, 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına karar verilmiştir."
Alınan bu kararla birlikte, kırmızı kart cezasını 30. haftada oynanan Gençlerbirliği maçında çeken Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin 12 Temmuz Pazar günü Sivasspor'u konuk edeceği 31. hafta mücadelesinde de takımdaki yerini alamayacak.