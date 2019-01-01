Serdar Aziz: Şampiyon olacağız, kimsenin şüphesi olmasın

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Aziz, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirtti.

Serdar Aziz, Süper Lig'de deplasmanda BtcTurk ve ile yaptıkları maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak bu karşılaşmaların ardından hedeflerinden uzaklaşmadıklarını ifade etti.

Ziraat Kupası'nda İstanbulspor ve ligde mücadelelerini kazanarak oluşan negatif havayı dağıttıklarını vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Bu maçları kazandığımız için mutluyuz. Sarı-lacivertli forma için son ana kadar mücadele ederek, taraftarımızın da desteği ile sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

Ekip içinde çok iyi bir sinerji yakaladıklarını ve takımdaşlığın üst seviyede olduğunu aktaran milli futbolcu, "Ligin en iyi oyununu oynayan takımıyız. Bazı maçlarda şanssızdık. Üst üste sakatlıklar yaşandı. Biz olarak iyi oyun oynamakla birlikte sonuca gitme refleksini de kazanmalıyız. Bu konuda kendi adımıza gerekeni yapacağız. Daha fazla fedakarlık, daha fazla çaba, ne gerekiyorsa..." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği karşısında aldıkları 5 gollü galibiyetle bu konuda önemli bir adım attıklarının altını çizen Serdar Aziz, şunları kaydetti:

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"Son maç takımdaki hırsı, inancı görmemiz ve taraftarımıza hissettirmemiz anlamında da önemli bir galibiyetti. Aldığımız beraberliklerin bizi bildiğimiz yoldan şaşırtmayacağını biliyorduk. Yolumuzda ilerleyerek, formamız için savaşmaya devam edeceğiz. Hepimiz çubuklu formanın değerini biliyoruz. Ligin ilk yarısında üç maçımız kaldı. Maç maç düşünerek ilerliyoruz. Sırada maçımız var ve önemini hepimiz biliyoruz."

Fenerbahçe'nin sahaya her zaman galibiyet için çıktığını belirten Serdar Aziz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hava şartları, Sivas'ın formu, her şeyin farkındayız ancak biz de Fenerbahçe'yiz. Sahaya çıkarak üç puanı almak için mücadele edeceğiz. Taraftarımız gerek sahada gerek dışarıda söz konusu Fenerbahçe olduğunda hep iyiyi hep olumluyu çağırsınlar. Takımdaki sinerjiye ortak olsunlar. Çünkü onlar inanırsa biz başarırız. Bunu biliyoruz. Bu sezon bizim. Vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok."