Serdar Aziz olmazsa B planı belli... Fenerbahçe'den transfer haberleri 8 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Fenerbahçe'de stoper transferi için öne çıkan isim Galatasaray'ın gözden çıkardığı Serdar Aziz olsa da, tek opsiyon bu değil.

Star'ın iddiasına göre, sarı lacivertli kulüp, Serdar transferinin gerçekleşmemesi durumunda rotayı İspanya'ya çevirecek. Alaves forması giyen Guillermo Maripan, Fenerbahçe'nin alternatifi.

Kulübüyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan Şilili savunma oyuncusu, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Maripan bu sezon La Liga'da 12 maça çıktı, bir asist yaptı.

Skrtel'e sürpriz talip

Serdar Taşçı'yı alarak savunmasını güçlendiren Başakşehir, şimdi de Fenerbahçe'den Martin Skrtel'in peşinde.

Sabah'ın haberine göre, Manuel da Costa'nın gidişi sonrasında iki stoper almak isteyen Başakşehir, Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Skrtel için zemin yokladı.

Bu durum, Fenerbahçe'ye Edin Visca için bir hamle yapma şansı tanımış durumda fakat Başakşehir'in şampiyonluk yolunda en önemli oyuncusuyla yollarını ayırması zor görünüyor.

Fenerbahçe'nin yüksek ücreti nedeniyle satmak istediği Martin Skrtel bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıktı.

Fener'in hedefindeki gurbetçi

Fenerbahçe sürpriz bir ismi takibe aldı.

Almanya kaynaklı haberlere göre, Fenerbahçe, Bundesliga 2'de Holstein Keil formasını giyen defansif orta saha oyuncusu Atakan Karazor'la ilgileniyor.

1.90 boyundaki futbolcunun kulübüyle anlaşma konusunda sıkıntı yaşamayı beklemeyen Fenerbahçe için en büykü problem, oyuncunun Almanya'dan ayrılma konusunda şüphelere sahip olması.

22 yaşındaki Atakan, bu sezon 7 lig maçında forma giydi.

Fenerbahçe'ye İsviçreli solak

Sezon başında Zürih'ten Michael Frey'i alan Fenerbahçe, İsviçre'den bir transfer daha yapabilir.

Akşam'ın haberine göre, Sion forması giyen Pajtim Kasami ile yakından ilgilenen Fenerbahçe, bu transfer için harekete geçti.

İsviçre Milli Takımı'nın da formasını giyen Kasami, Palermo, Fulham ve Olympiakos gibi takımlarda dikkat çeken performanslar sergiledi.

26 yaşındaki oyuncun Sion'la sözleşmesi 2020'de sona erecek.