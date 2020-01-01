Serdar Aziz: Hakem maçın berabere bitmesi için her şeyi yaptı

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Göztepe maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi.

Süper Lig'in beşinci haftasında , deplasmanda 'yi 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibin golleri Sosa (P), Serdar Aziz ve Pelkas'tan gelirken; Göztepe'nin iki golünü Guilherme kaydetti.

Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan ve Göztepe'nin ilk golünün öncesindeki penaltıya sebebiyet veren Serdar Aziz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetiminden memnun olmadığını dile getirdi.

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Karşılaşmanın 75. dakikasında elle oynama gerekçesiyle sarı kart gören tecrübeli stoper "Bugün kazandık ama hakemin yönetiminden memnun değiliz. Hakem maçın önüne geçti ve berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Penaltı pozisyonunda rakip kendini yere attı ama hakem VAR'a bile gitmedi" ifadelerini kullandı.

Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Serdar "2-3 haftadır kadroya giremiyordum. Bugün hocamız bana şans verdi. Ben de elimden geleni yapıyorum. İlk hafta oynadım. Ardından maç eksiğim oldu. Daha iyi çalışarak eksiklerimi gidereceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.