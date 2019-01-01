Serdal Adalı: Şenol Güneş'e üç senelik sözleşme teklifinde bulunduk

Serdal Adalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in geleceğiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Güneş’e yapılan teklifi detaylandıran Adalı, “Şenol Güneş hocamıza çok inanıyoruz. Biz ona üç senelik bir teklifte bulunduk. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Hocamızın cevabını bekliyoruz. Kendisi teşekkür etti böyle bir teklif için. 'Sezon sonunu bir görelim. Seçim var' dedi," ifadelerini kullandı.

Takımı gençleştireceklerini kaydeden Adalı, "Elbette Beşiktaş'a önemli futbolcular alınmalı, ama artık altyapıya, yerli gençlere de yatırım yapacağız. Sağ bekle transferi kapatmayı düşünüyoruz. Hocamız bir sağ bek istiyor. Giden olursa o zaman bakarız, fakat resmî bir teklif gelmedi kimseye,” açıklamalarını yaptı.

Bu sezon eleştirilen isimlerden olan Oğuzhan Özyakup’a da destek çıkan Adalı, “Oğuzhan bizim için önemli bir oyuncu. Oğuzhan oynarsa dört hafta sonra şampiyon olabilirizi konuşabiliriz. Özel hayatıyla ilgili çıkan haberler doğru değil. İzin gününde gezebilirler. Zamanında ben bile oyuncuyla izin gününde gezerdim. Benim kontrolüm altında olsun diye beraber takılırdım. Gördüğüm kadarıyla gece hayatı olan bir oyuncu değil,” şeklinde konuştu.