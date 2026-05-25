Serbest vuruşlar Serie A’nın Avrupa kupaları yarışını nasıl belirledi: AS Roma’nın yükselişi ve AC Milan’ın çöküşü

Modern futbolda goller, hem rekabet açısından hem de finansal açıdan hiç bu kadar değerli olmamıştı; bu durum kulüpleri oyunun her aşamasında avantaj elde etmeye zorluyor.

Ve bu hafta sonu Serie A'da, duran toplar Avrupa kupalarına katılma yarışının belirleyici faktörlerinden biri haline geldi.

Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını garantilemesinden Milan'ın savunma duran topları baskısı altında çöküşüne kadar, duran toplar ligin zirvesinde büyük sonuçlara yol açtı.

Verilere bir göz atalım.

Serie A'nın Avrupa'ya Etkileri

Milan'ın Duran Top Çöküşü

Serie A, son gününde bir kez daha kaos yaşattı.

Covid döneminden bu yana ligin tutarlı bir şekilde ürettiği tek şey, ister Scudetto yarışı, ister Şampiyonlar Ligi eleme mücadeleleri, ister küme düşme mücadelesi olsun, son ana kadar süren anlamlı dramalardı.

Bu sezon da farklı değildi.

Alt sıralarda yer alan Cremonese, son güne Como'yu yenmesi ve Lecce'nin Genoa'ya karşı evinde galip gelmemesi gerektiği bir durumdaydı; bu çok zor bir kombinasyondu ve sonuçta gerçekleşmedi, Cremonese küme düştü.

Ancak asıl heyecan, Avrupa kupalarına katılma yarışı yaşandı.

Como'nun, artık pek bir şey için mücadele etmeyen takımlara karşı Roma veya Milan'ın yenilmesine ihtiyacı vardı, Juventus ise hem bu senaryonun gerçekleşmesini hem de Como'nun puan kaybetmesini bekliyordu. Kağıt üzerinde bu pek olası görünmüyordu.

Bunun yerine, Milan kapıyı tamamen kendi elleriyle açtı.

Roma işini ciddiye alırken, Milan’ın duran toplardaki dikkatsizliği, kulübe Şampiyonlar Ligi’nden elde edeceği yaklaşık 60 milyon avroluk garantili geliri kaybetmesine mal oldu.

Databall

Milan, evinde 1-2 yenildiği maçta duran toplardan iki gol yedi.

Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi verilen bir maçta bir gol yemek yeterince zararlıdır. Evinde duran toplardan iki gol yemek ise felakettir, özellikle de bu sezon Serie A'nın alt sıralarında yer alan takımlar arasında duran toplarda sessizce en güçlü takımlardan biri olan Cagliari karşısında.

Databall

Cagliari, küme düşme rakiplerine kıyasla duran toplarda gerçekten iyi bir sıralamaya sahip

Cagliari, küme düşme rakiplerine kıyasla duran toplardan hücumda istikrarlı bir şekilde iyi bir performans sergiledi ve bu küçük avantajlar, rahat bir şekilde ligde kalmalarının en önemli nedenlerinden biri oldu.

Bu arada Milan, kendi yüksek korner sayısından yararlanamadı.

Ve sonunda, bu gecenin hikayesi de bu oldu:

Milan'ın duran toplardan yediği goller ile bu pozisyonlardan atamadığı goller arasındaki fark, sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne katılma ile tamamen kaçırma arasındaki fark oldu.

Roma'nın duran toplardaki yeniden canlanması

Roma nihayet Avrupa’nın seçkin kulüpleri arasına geri döndü.

Yıllardır, Serie A'nın geleneksel üst grubunun eksik üyesi gibi hissediyorlardı. Etraflarındaki kulüpler Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeye devam ederken, Roma büyük yatırımlara ve yönetim değişikliklerine rağmen defalarca başarısız oldu.

Geçen sezon Claudio Ranieri yönetiminde ilerleme kaydedildi ve Roma, tek bir puan farkla ilk dörde giremedi. Sezonun sonlarında Gian Piero Gasperini'nin Atalanta'sına karşı alınan yenilgi, kulübün gelecekteki yönünü belirleyen belirleyici darbe oldu.

Kısa süre sonra Ranieri, yönetim kadrosuna danışman olarak geçti ve Gasperini'nin Roma'nın yeniden yapılanmasını yönetecek kişi olması için bastırdı.

Bu büyük bir kumar oldu.

Gasperini, Atalanta'yı istikrarlı bir Avrupa gücü haline getirip Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşarak tarihi bir Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandırdıktan sonra, İtalya'nın en güçlü taktiksel itibarlarından birine sahip olarak Roma'ya geldi. Ancak Inter'deki önceki zorlukların ardından, yöntemlerinin daha büyük bir kulüpte başarılı olup olmayacağına dair hala şüpheler vardı.

Şimdi, Roma'yı yedi yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürdükten ve 2018'den bu yana Serie A'da en iyi sıralamayı elde ettikten sonra, proje birdenbire yeniden gerçekçi hale geldi.

Ve sezon sonundaki bu yükselişin büyük bir kısmı duran toplardan geldi.

Roma, sezonun son yedi lig maçında beş galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle sezonu tamamlayarak Juventus, Milan ve Como'yu geride bıraktı.

Bu ivmenin büyük bir kısmı köşe vuruşlarından geldi.

Databall

Nisan ayından bu yana Roma, Serie A’nın en verimli köşe vuruşu yapan takımlarından biri olarak öne çıkıyor; köşe vuruşlarından doğrudan atılan gol sayısında ligin zirvesinde yer alırken, aynı zamanda istikrarlı bir şekilde yüksek şut sayısı ve xG değerleri üretiyor.

En çok göze çarpan şey ise bunun arkasındaki yapıdır.

Databall

Roma, tehlikeli pozisyonların çoğunu altı metrelik alanın ortasındaki hakimiyetiyle yaratıyor; içe ve dışa doğru vuruşları karıştırarak savunma düzenini bozuyor ve tehlikeli bölgelerde tekrar tekrar ilk temaslar yaratıyor.

Çeşitlilik önemlidir.

Roma, tek bir öngörülebilir rutine güvenmek yerine, vuruş yapan oyuncuya ve tarafa bağlı olarak vuruş açılarını ve hedef bölgeleri sürekli olarak değiştiriyor.

Databall

Paulo Dybala, en önemli vuruş profillerinden biri haline geldi ve onun dönüşü, sadece açık oyun yaratıcılığında değil, duran toplarda da büyük bir etki yarattı. Onun yanında Aynaoui, Pellegrini ve Soulé gibi oyuncular, ceza sahasına farklı türde ortalar yapabilen çok yönlü teknik profiller sunuyor.

Mancini gibi hava topu oyuncularının orta bölgeleri agresif bir şekilde saldırmasıyla Roma, köşe vuruşlarında savunması son derece zor bir takım haline geldi.

İlk başta, Roma'nın köşe vuruşlarından gelen gol serisi sürdürülemez görünüyordu.

Ancak haftalar geçtikçe, bunun rastlantısallık ya da istatistiksel sapma olmadığı giderek daha açık hale geldi.

Sanki planlanmış gibi görünüyordu.

Kasıtlı görünüyordu.

Ve belki de en önemlisi, bu durum, sınırlarına akıllıca uyum sağlayan bir takımı yansıtıyordu. Roma, açık oyunda sürekli olarak yüksek kaliteli fırsatlar yaratmakta zorlandığı dönemlerde, duran topların yapısı ve vuruş kalitesi sayesinde gol bulmanın başka bir yolunu buldu.

Bu esneklik, Gasperini'nin yeni Roma döneminin temellerinden biri haline gelebilir.

Artık daha güçlü bir mali yapı, taktiksel netlik ve yenilenmiş bir ivmeyle Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Roma, nihayet İtalya'nın en iyi takımları arasında yeniden yerini alabilecek gibi görünüyor.

Ve duran toplardaki gelişimi devam ederse, gelecek sezon daha da tehlikeli hale gelebilir.

Sonuç

Duran toplar, modern futbolda en önemli aşamalardan biri haline geldi.

Takımlar artık ne hücumda ne de savunmada bunları görmezden gelemez. En üst seviyede farklar çok az ve giderek artan bir şekilde kupalar, Avrupa kupalarına katılma hakkı ve ligde kalma mücadelesi duran toplar üzerinden belirleniyor.

Sadece bu hafta bile bunun birçok örneği görüldü.

Arsenal, Burnley karşısında bir köşe vuruşundan gol atarak, ertesi gün Manchester City'nin berabere kalmasının ardından Premier League şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Tottenham ise son gün Everton karşısında bir köşe vuruşundan gol atarak ligde kalmayı garantiledi.

Serie A’da ise birbirine zıt iki hikâye yaşandı.

Roma, sezonun sonlarında gösterdiği yükselişte köşe vuruşlarını gerçek bir silah olarak kullandı ve bu sayede Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmeyi başardı. Öte yandan Milan, ligin en güçlü duran top takımlarından birine karşı savunmada çöktü ve bir maçta duran toplardan iki gol yedi; bu da sonuçta Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetmesine neden oldu.

Bu zıtlık her şeyi anlatıyor.

Duran toplar artık maçların ikincil unsurları değil. Artık tüm sezonu şekillendirebilen belirleyici taktik aşamalar.

Verilere erişim kolaylaştıkça, tekrarlanan eğilimleri, yapısal zayıflıkları ve tekrarlanabilir kalıpları tespit etmek de kolaylaşıyor. Bu sezonun en büyük derslerinden biri, bilgiye erişim olmasına rağmen birçok takımın bariz zayıflıklarını ortaya bırakmaya devam etmesidir.

En üst seviyede, uyum sağlayamamak eninde sonunda cezalandırılır.



