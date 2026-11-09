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Dayot Upamecano'nun Bayern Münih ile imzaladığı yeni sözleşmede serbest kalma maddesi var mı? Max Eberl, bu soruya verdiği yanıtta konuya pek açıklık getirmedi.

Almanya'nın rekor şampiyonunun cumartesi günü 1. FSV Mainz 05 karşısında oynadığı maçın (2-1) ardından Bayern Münih'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesine, Fransız stoper hakkındaki güncel transfer söylentileri doğrudan soruldu. Upamecano'nun sözleşmesinde, takımdan erken ayrılmasına imkân tanıyacak bir serbest kalma maddesi bulunduğu da öne sürülüyor.

Ancak Eberl bu konuda yorum yapmak istemedi: "Sözleşmenin ayrıntılarını konuşmak için burada değilim. Bir şey açık: Upamecano'nun sözleşmesini uzattık ve bunu başardığımız için son derece mutluyuz. Açıkçası burada kendini çok iyi hissediyor" dedi maçın bitiş düdüğünün hemen ardından.

Fransız yayın organı Foot Mercato daha önce özellikle Paris Saint-Germain'in, Münih ekibinin önemli oyuncusunu gözüne kestirdiğini yazmıştı. Habere göre Ligue 1'in önde gelen kulübü, Upamecano'nun sözleşmesinde bulunduğu iddia edilen ancak resmen doğrulanmayan serbest kalma maddesinden yararlanarak savunmacıyı 65 milyon euroluk sabit bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Transferin önümüzdeki yaz gerçekleşebileceği belirtiliyor.

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Fransız oyuncu, Almanya'nın rekor şampiyonuyla sözleşmesini henüz şubat ayında 2030'a kadar uzatmıştı. Bayern yöneticilerinin ise bu süreçte taviz vererek Upamecano'nun sözleşmesine söz konusu maddenin eklenmesini kabul ettiği söyleniyor.

Getty Images

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Dayot Upamecano, PSG'de kimin yerini alabilir?

PSG, savunmanın lideri Marquinhos'a uzun vadeli bir halef arıyor. Kulüpte 13 yıldır forma giyen ve Paris ekibinin gerçek bir efsanesi hâline gelen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor.

Bu nedenle Paris ekibinin önümüzdeki yaz ya da en geç 27/28 sezonunun ardından kaliteli bir alternatif arayışına girmesi ve dört yaş daha genç olan Upamecano'yu hızla gündemine alması bekleniyor.

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Bayern savunmacısı, geçen hafta bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyette forvet Julian Alvarez'i tamamen etkisiz hâle getirdi. Münih ekibinde uzun süredir savunmanın lideri konumunda; yanında ise Jonathan Tah ile Min-jae Kim dönüşümlü olarak oynuyor.

Upamecano, 2021'de 42,5 milyon euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'den Bayern Münih'e transfer oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 resmî maçta Bayern Münih adına 3 gol attı.