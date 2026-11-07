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Paris Saint-Germain'in Bayern Münih'ten Dayot Upamecano ile yakından ilgilendiği iddia ediliyor.

Haberi Foot Mercato aktardı. Fransız oyuncu, Alman futbolunun rekor şampiyonuyla sözleşmesini daha şubat ayında 2030'a kadar uzatmıştı. Ancak savunmacının şu sıralar istikrarlı biçimde sergilediği güçlü performans düşünüldüğünde, yeni sözleşmesinde kelepir sayılabilecek bir bedel içeren serbest kalma maddesi bulunduğu öne sürülüyor.

Habere göre belirlenen bedel 65 milyon euro. 28 yaşındaki oyuncuyu gelecek yaz kadrosuna katmak isteyen kulübün bu tutarı ödemesi gerekecek. PSG'nin bu meblağı büyük bir sorun yaşamadan karşılayabileceği belirtiliyor. Ancak serbest kalma maddesinin varlığı resmî olarak doğrulanmış değil.

PSG, savunmanın lideri Marquinhos'un uzun vadeli halefini arıyor. Kulüpte 13 yıldır forma giyen ve Paris ekibi için gerçek bir efsaneye dönüşen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Paris ekibinin gelecek yaz ya da en geç 27/28 sezonunun ardından onun yerine üst düzey bir oyuncu araması ve değerlendirmelerinde kendisinden dört yaş genç Upamecano'ya yönelmesi bekleniyor.

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Bayern'in savunmacısı bu hafta bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyette forvet Julian Alvarez'i tamamen etkisiz hale getirdi. Upamecano artık Bayern savunmasının lideri konumunda; yanında ise Jonathan Tah ile Min-jae Kim dönüşümlü olarak oynuyor.

Upamecano, 2021'de 42,5 milyon euro karşılığında Bayern'e katıldı. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 resmî maçta FCB adına üç gol attı.