İsviçreli savcılar, Blatter'in 2011 yılında Platini'ye 2 milyon İsviçre Frangı (1,6 milyon sterlin) yasa dışı bir şekilde hesabına geçirdiğini söylüyor.

Kasım ayında suçlanan Blatter ve Platini, daha önce herhangi bir görevi kötüye kullandıkları iddiasını reddetmişti.

Suçlu bulunurlarsa hapis veya para cezası alabilirler.

Dava, futbolun dünya çapındaki yönetim organı FIFA'nın yaygın yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından Eylül 2015'te açıldı.

FIFA Etik Kurulu, her iki ismin de oyundan men edildiği ve görevlerinden ayrılmaya zorlandığı bir soruşturma başlattı.

Dava içeriği

BBC'de yer alan habere göre; İsviçre mahkemesi, Platini'nin 1998 ve 2002 yılları arasında 86 yaşındaki FIFA başkanı Blatter için yaptığı danışmanlık çalışması için bir ödeme talebine odaklanıyor.

Savcılar, 66 yaşındaki Platini'nin ödemeyi "danışma faaliyetinin sona ermesinden sekiz yıl sonra" talep ettiğini söyledi.

Savcılar daha önce "Blatter'ın katılımıyla FIFA, 2011'in başında Platini'ye söz konusu miktarda ödeme yaptı" dedi.

Blatter ve Platini; dolandırıcılık, zimmete para geçirme, "sadakatsiz iş yönetimi" ve belge sahteciliği ile suçlanıyor.

Duruşma 8 Haziran'da başlayacak.

Daha fazla okuma

Xavi'den Real Madrid'e gönderme: "Onlar gibi değiliz; Katalanlar, iyi oynayarak kazanmak zorunda"

Maurits Kjaergaard: Kaka'dan ilham alarak Salzburg'da parlayan genç