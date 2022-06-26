FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter, mevcut başkan Gianni Infantino'nun kendisine yönelik tutumunu eleştirdi.

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter, Fransız basınından RTS'ye verdiği demeçte FIFA'nın mevcut başkanı Gianni Infantino'yu eleştirdi. Infantino'nun, kendisinin itibarını yok etmeye çalıştığını belirten Blatter, dünya futbolunun patronu olduğu dönemde yaptığı faaliyetler nedeniyle vicdanının son derece rahat olduğunu söyledi.

UEFA'nın eski başkanı Michel Platini ile birlikte yargılanan Blatter'in Temmuz ayında sonuçlanması beklenen davada 20 ay hapis cezası alması talep ediliyordu.

Ne söylendi?

"Onurumu temize çıkarmak istiyorum. FIFA'ya geldiğimde ortada adeta bir hiç vardı. Görevden ayrıldığımda ardımda ekonomik, sosyal, kültürel ve hatta politik olarak son derece güçlü bir örgüt bıraktım.

"Neden bilmiyorum ama Infantino beni istemiyor. Hatta bana karşı suni olarak dava açma gayretinde. Beni yıkmak ve tarihten silmek istiyor. Sadece beni değil iyi olduğunu düşündüğü için yaptığım her şeyi de sonlandırmayı amaçlıyor. Hırsız olmakla suçlandım ve bu bir saçmalık.

"Kendimi neden mahkemede bulduğumu bilmiyorum ve eminim ki binlerce hatta milyonlarca futbolcu da bunu anlamakta güçlük çekiyor"

Platini pes etmiyor

Öte yandan Fransız efsane Platini de kendisini savunurken, haksızlığa karşı direndiğini söyledi.

RTS'ye konuşan Platini, "Adaletsizlik sevdiklerinize, çocuklarınıza ve torunlarınıza size olduğundan daha fazla zarar veriyor çünkü onlar buna hazır değiller. Mücadele etmeye devam edeceğim. Kavgam sürecek bundan her zaman keyif alacağım. Vazgeçmeye niyetim yok" dedi.

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