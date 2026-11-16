Almanya teknik direktörü Jurgen Klopp, futbolun yönetim organını sert sözlerle eleştirerek FIFA'nın en üst düzeyinde yönetim değişikliği istedi. Eski Liverpool teknik direktörü, mevcut başkan Gianni Infantino'nun, selefi Sepp Blatter'in skandallarla anılan döneminin ardından futbolun itibarını iyileştiremediğini öne sürdü.

Reklam

Klopp'tan FIFA Başkanı'na siyasi eleştiri

Almanya teknik direktörü, pazar günü Infantino'nun FIFA'daki 11 yıllık dönemini açık sözlerle eleştirerek siyasi tartışmaya dahil oldu. Takımının Hollanda ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde Berlin'de konuşan Klopp, mevcut başkanın görev süresinin uzatılmasına karşı çıktı.

Eski Liverpool teknik direktörü, Infantino'yu 2015'te yolsuzluk skandallarının ortasında istifa eden Blatter ile kıyaslayarak daha başarısız buldu. Blatter, FIFA Etik Kurulu tarafından futboldan men edilmiş durumda. Klopp ise yönetim organının mevcut başkan döneminde daha kötü bir hâle geldiğini savundu.

Almanya teknik direktöründen mali çıkarı olmayan yöneticilere çağrı

Pazartesi günkü maç öncesinde gazetecilere konuşan Klopp, dünya futbolunun Blatter'in ayrılışından bu yana ilerleme kaydedememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Klopp, "Genel kanı, bir değişikliğin mantıklı olabileceği yönünde. Ama futbol açısından bu konuda beni daha da çok düşündüren şu: Sepp Blatter'den sonra işlerin daha kötüye gidebileceğini hiç düşünmemiştik, fakat biri bunu gerçekten başardı," dedi.

Reklam Reklam

Mali çıkarı olmayan kişilere öne çıkma çağrısı yapan Klopp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda, Infantino görevden ayrılırsa yerine gelecek kişinin daha iyi iş çıkarmasının güzel olacağını düşünüyoruz. Çünkü daha iyisinin yapılabileceğine inanıyorum. Futbolun geleceğini gerçekten önemseyen ve işin içinde herhangi bir mali çıkarı olmayan insanlar mutlaka vardır. Onlar bir araya gelirse, içlerinden birinin başkan olmasının kesinlikle faydalı olacağını düşünüyorum."

Related Topics

Gelecek maçlar GER UEFA Nations League A 14:45 NED

Infantino'ya karşı çıkabilecek isimler konusunda belirsizlik

Infantino'nun mart ayındaki seçimde, adaylığı kesinleşen eski Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Klopp, Tashima'dan söz etmedi. Bunun yerine, aday olmamaya karar verdiği bildirilen eski Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger hakkındaki söylentilere değindi .

Klopp, "Arsene'i en azından biraz tanıyorum ve iyi bir insan. Ama böyle bir şey yapıp yapmayacağını söyleyemem. Bu göreve uygun olup olmayacağını bile söyleyemem. Çünkü olağanüstü bir teknik direktör, dünya çapında, tüm zamanların en iyilerinden biri olması, mutlaka FIFA başkanlığına uygun olduğu anlamına gelmez. Bence bu görevde birçok farklı işi aynı anda yürütmek gerekiyor. Neler olacağını merak ediyorum," dedi.

Reklam

Mart ayındaki oylama öncesinde gözler yeniden Uluslar Ligi'nde

Almanya'nın pazartesi günü Uluslar Ligi'nde Hollanda ile karşılaşmasıyla Klopp yeniden saha içindeki görevine dönecek. Bu arada dikkatler, Wenger'in aday olmamaya karar verdiğinin bildirilmesinin ardından Infantino'nun 11 yıllık başkanlığını sona erdirmek isteyen ve adaylığı kesinleşen Tashima'nın yarışacağı mart ayındaki FIFA oylamasına çevriliyor.