Arjantinli efsane Lionel Messi, bugün çarşamba, uzun süredir hastalıkla mücadele ettikten sonra cumartesi günü 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge'ye dokunaklı sözlerle veda etti.

Son derece etkilendiği belli olan Messi, "Instagram" hesabında uzun bir mesaj yayımlayarak birlikte geçirdikleri yıllar için minnettarlığını dile getirdi.

Messi mesajında şunları söyledi: "Baba, gittiğine hâlâ inanamıyorum. Bunu henüz kabullenemedim, daha doğrusu kabullenmek istemiyorum. Bir daha konuşamayacağımızı hayal etmek benim için çok zor. Acı çektiğini ve bunun en iyisi olduğunu biliyorum, ama bizi çok erken bıraktın. Keyfini çıkaracağımız daha çok şey vardı önümüzde."

Şunları ekledi: "Son Dünya Kupası'na katılmamı sürekli istedin, sonra turnuvanın başlamasına günler kala durumun daha da kötüleşti. Bir turnuvaya ilk kez gelemeyecektin, ama annem sürekli iyileşeceğine ve seyahat edecek kadar sağlıklı olacağına dair beni rahatlatıyordu. Ben de gidebilmen için finale ulaşacağımıza dair seni rahatlatıyordum."

Devamında: "Her maç bittiğinde mesajını bekliyordum. İşte o zaman durumun ne kadar kötü olduğunu anladım. Buna rağmen, sana bir maç izleme fırsatı vermek için mümkün olduğunca ileriye gitmeyi düşünüp durdum. Finale ulaştık, ama sen gelemedin. Kazanmak, onu sana armağan etmek ve senin için yeni bir zafer göstermek istedim. Yapamadım; bacaklarım artık dayanamadı. Bu sefer, fiziksel sınırlarımı aşmak için çok uğraştım, ama başaramadım. Hiçbir zaman rahat hissetmedim."

Şöyle sürdürdü: "Geldiğimde, finali penaltılarda kaybettiğimizi sanıyordun. Yaşanan hiçbir şey hakkında konuşamadık. Maçın hiç keyfini çıkaramadın. Şampiyon olamadık, ama her maçın ne kadar keyfini çıkardığımızı hayal bile edemezsin. Ve bir kez daha haklıydın: Orada olmalı ve oynamalıydım."

Messi şunları açıkladı: "Sana bunu söylüyorum çünkü konuşabildiğimiz tek konu buydu; geri kalan her şeyi zaten biliyorsun. Her gün konuşuyorduk ve yükümlülüklerim görüşmemize engel olduğunda buluşuyorduk."

Şuna dikkat çekti: "Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum, nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Futbol oynuyordum, şimdi ise buna daha uzun süre devam edebilme kabiliyetimden ciddi şekilde şüphe ediyorum. Baştan beri yanımdaydın; sona ulaşmamıza birkaç adım kalmıştı. Neden biraz daha birbirimize tutunmadık ki, işi birlikte bitirecektik?"

Şuna işaret etti: "Mutluluğunun, ailenin iyi olduğunu görmekten kaynaklandığını biliyorum; eşin, çocukların ve her şeyden önce, başkaları bilmeden, benim oynadığımı görmekten. Küçüklüğümden beri böyleydi. İşten döner dönmez beni bütün antrenmanlara götürürdün. Annem de çoğuna beni götürürdü çünkü sen çalışıyordun."

Şunları da ekledi: "Belli ki hiçbir maçı kaçırmadın. Beni izlerken acı çektin ve bunun keyfini çıkardın, beni pek övmesen de."

Şu düzeltmeyi yaptı: "Baba, arkadaş ve menajerdin. Her durumda ihtiyaç duyduğumuz kişi hep sendin ve hiçbir konuda asla yanılmadın. Bazı anlaşmazlıklara veya tartışmalara rağmen, her zaman haklıydın. Ve sonunda, işler hep senin öngördüğün gibi yürüdü."

Mesajını şöyle tamamladı: "Seni çok özleyeceğim, ama sen her zaman kalbimde olacaksın, özellikle de çocuklarımı yetiştirirken, çünkü onlara senin bana yaptığın gibi öğretiyor ve onları büyütüyorum. Huzur içinde uyu ve her zaman yaptığın gibi yukarıdan bizi koru. Her şey için teşekkür ederim. Seni seviyorum baba."

Lionel Messi'nin arkadaşları, takım arkadaşları ve hayranları bu zorlu dönemde Arjantinli yıldızın etrafında kenetlenmekte gecikmedi ve ona destek olmak için destek ve taziye mesajları yayımladı.

Tüm bu sevgi ifadelerini aldıktan sonra Messi, babasının vefatının ardından kendisine gösterilen yakınlık için herkese teşekkür etmek üzere "Instagram" hikâyeler özelliği aracılığıyla yeni bir mesaj yayımladı.

Messi şunları söyledi: "Babamın vefatının ardından gelen bu zorlu dönemde bana ve aileme gösterdiğiniz büyük sevgi, saygı ve takdir için herkese içtenlikle teşekkür etmek isterim. Yanımızda durduğunuz için, her bir mesaj, her bir jest için ve her şeyden önce, acımıza ve mahremiyetimize gösterdiğiniz saygı için teşekkür ederim."







