Şenol Güneş’ten yayıncı kuruluş beIN Sports’a çok sert sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş takımının 2-0 kazandığı Konyaspor karşılaşmasının ardından Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports hakkında sert açıklamalarda bulundu. beIN Sports’un yayın politikasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren deneyimli teknik direktörün sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırırken, beIN Sports sunucusu Güntekin Onay’ın cevabı gecikmedi.
Şenol Güneş ne söyledi?
“Kazandığımız için biz mutluyuz, sizi bilmem ama biz mutluyuz. Kurum olarak size (yayıncı kuruluş) güvenmiyorum. Yayıncı kuruluş maçta atılan golü oradan göstermeyip, dün itibarıyla bir başka maçta gösteriyorsa söylenecek bir şey yok.
Camiayı çok güzel işliyorsunuz. Maşallahınız var. Bu kadar üstümüze gelmenizin bir anlamı yok. Afrika maçları var, başka şey var. Bugün maç var, Afrika maçları devre arasında. Yayıncı anlayışını bir taraflı kullanmayın.
İnsanların bağlı olduğu kurumlara güvenmek ister. Ben güvenmiyorum. Seyahatler, programlar... Üç günde bir maç yaparken, bir de gidip geliyoruz. Kaybettiğimiz iki maçın travması var, o da doğru. Bundan nemalanmak isteyenlere de sakın izin vermeyin”
Güntekin Onay ne söyledi?
“Şenol hocanın açıklamalarına şaşırdık. Biraz gergin. Doğal. Takımı 8 puan gerisinde. Trabzon'da 3 gol yedi, Adana'da 4 gol yedi, Brugge'de farktan kurtuldu.
Gelecek maç
Deplasmanlarda istediği gibi oynayamıyordu. 8 puanın getirdiği baskı önemli. Şenol hocanın şampiyonluğunda burası yine yayıncı kuruluştu.
Yayıncı kuruluş manipülasyon yapıyorsa, bir rekabet yaratmak istiyorsa Başakşehir şampiyonluğu rüyasında görürdü. Onu açık konuşalım. Trabzonspor'un reytingi, kabul edelim ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a göre daha az. Trabzonspor da şampiyon olamazdı.
Sergen hoca, Beşiktaş'ın başındayken kim yayınlıyordu maçları, beIN Sports yayınlıyordu. Kim ne yapabilir”