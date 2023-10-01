Şenol Güneş’ten yayıncı kuruluş beIN Sports’a çok sert sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş takımının 2-0 kazandığı Konyaspor karşılaşmasının ardından Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports hakkında sert açıklamalarda bulundu. beIN Sports’un yayın politikasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren deneyimli teknik direktörün sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırırken, beIN Sports sunucusu Güntekin Onay’ın cevabı gecikmedi.

“Kazandığımız için biz mutluyuz, sizi bilmem ama biz mutluyuz. Kurum olarak size (yayıncı kuruluş) güvenmiyorum. Yayıncı kuruluş maçta atılan golü oradan göstermeyip, dün itibarıyla bir başka maçta gösteriyorsa söylenecek bir şey yok.

Camiayı çok güzel işliyorsunuz. Maşallahınız var. Bu kadar üstümüze gelmenizin bir anlamı yok. Afrika maçları var, başka şey var. Bugün maç var, Afrika maçları devre arasında. Yayıncı anlayışını bir taraflı kullanmayın.

İnsanların bağlı olduğu kurumlara güvenmek ister. Ben güvenmiyorum. Seyahatler, programlar... Üç günde bir maç yaparken, bir de gidip geliyoruz. Kaybettiğimiz iki maçın travması var, o da doğru. Bundan nemalanmak isteyenlere de sakın izin vermeyin”