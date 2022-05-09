Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş, ağabeyinin geleceği hakkında konuştu: "TFF Başkanlığını düşünebilir"

Bir dönem Trabzonspor'da futbol oynayan ve aynı zamanda Şenol Günel'in kardeşi olan Bahaddin Güneş, Sporlig dergisine açıklamalarda bulundu.

Bahaddin Güneş, ağabeyinin geleceğinden Trabzonspor şampiyonluğuna kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"TFF Başkanlığını düşünebilir"

"TFF Başkanı olursa Türk futbolu için çok faydalı olur. Şenol hocayı Beşiktaş çok istedi. Çünkü orada 2 şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş camiası onu çok seviyor. Onun konumu ne olacak bilmiyorum.

Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Avrupa'dan teklifler var kendisine. Fransa'da St. Etienne istiyor. Hocanın kafası karışık, şu an beklemede. Ben şu an için mümkün olamayacağını düşünüyorum.

Düşüncem yurt dışına gider, bir senesini orada geçirip daha sonra TFF Başkanlığını düşünebilir"

Trabzonspor şampiyonluğu

Güneş, sezon öncesi şampiyonluk tahmininin Trabzonspor olduğunu da belirtti.

"Abdullah hoca ile görüşmüştüm. Hatta 3,4 tane oyuncu almıştım onlardan. Hocam bu sene burada şampiyonluk görüyorum demiştim.

O da bana 'Şampiyon olursak vallahi dile benden ne dilersen' diyerek espri yapmıştı."

83-84 sezonu

Bahaddin Güneş, 38 yıl önceki şampiyonluğun arkasında tutkunun yattığını söyledi.

"Ağabeyim diye demiyorum. Şenol Güneş'in kardeşiyim. Çok az gol yiyordu. Çok iyi bir defansımız ve orta sahamız vardı. Kalemize top gelmiyordu. 1 tane gol atıp, maçı bitiriyorduk.

"Amatör bir ruhla oynuyorduk. Para, pul bizim için ikinci plandaydı. Forma ve şehre olan tutkudan dolayı başarılılar geldi ve şampiyonluklar yaşadık."

Daha fazla okuma

Trabzonspor, daha önce hem Süper Lig hem Türkiye Kupası şampiyonu oldu mu?