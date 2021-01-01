Şenol Güneş'ten zemin açıklaması: Bu iş kulüplere bırakılamaz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündemdeki konuları değerlendirdi ve aklındaki projelerden bahsetti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan’ın sorularını yanıtladı.

Birçok gündem maddesi hakkında fikirlerini belirten Şenol Güneş şunları söyledi.

Stadyum zeminleri

"Konuyla ilgili fikirlerimi Nihat Özdemir ile paylaştım. Bu işi kulüplere bırakmadan çözmek lazım. Standart bir zemin yapımı, onarımı yapılır. 500 bin euro mu, 1 milyon euro mu…Neyse parası kulüplerden sezon sonunda kesersin. Sahası olmayanı da lige almam! Kulüplere niye bırakıyorsun bu işi?”

Milli takımdaki hayali

"2002 Dünya Kupası’nda takım ve teknik heyet olarak yalnızdık. Bugünse ülke bize daha çok sahip çıkıyor. Benim hayalim nesil eğitmek, oyuncu üretmek... Rakamlar vereyim! Ülkemizde 25-30 kişiye milli davet gönderebiliyoruz. Hollanda’da Norveç’te bu rakamlar 200’lerde. Oyuncu üretmemiz gerekiyor. Futbol kentleri, futbol fabrikaları kurmamız lazım. En güzel miras, Dünya Kupası’na katılmamızdır. Bunu da hep birlikte yapacağız. Turnuvalara sürekli katılımı çok önemsiyorum. Benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil bu! Medya da, oyuncular da, hocalar da herkes… Bu ümide katkı vermeli."

Saha içi

"Yaratıcılık özgürlükten gelir. Özgür düşünmeli, yaratıcı olmalı. Biz Trabzonspor'a geldiğimizde Selçuk İnan daha önde oynuyordu. Onu biraz geriye aldım. Colman ise oyun kurucuydu. Onları yan yana koydum. Ama onları tamamlayan defans, bekler, hücum… Bunlar hepsi bütünün parçaları. Blok uyumu, tek pas, yön değiştirme, hızlı oyun, bugün geçiş dedikleri… Biz bunun reklamını fazla yapmadık. Zaten kimse de bunun aynını yapmasın biz yapıyoruz diye. Oyun gelişmeli. Beşiktaş’ta Atiba, Oğuzhan, Sosa ve önde Gomez ile başka bir iş yaptık. Bunlar yeknesak işler değildir. Takıma oyuncu niteliğine göre değişir!"

'Yardımcı yetiştirmiyor' eleştirisi

"Herkesin herkese katkısı vardır. Birine ters dönersin, o da katkıdır. Onun aldığı derse göre o da katkı sayılır. Ben futbolcu olurken hiç eğitim almadım. Antrenör olurken herkesten bir şeyler aldım. Almasını bilen herkesten alır. Bugün TFF’de eğitici eğitiyoruz. Kimse de Şenol Güneş olmasın zaten! Fatih de olmasın kimse. Mustafa da… Herkes kendisi olsun, özgür düşünsün, yaratıcı olsun. Bizi de geçsinler. Mourinho’yu geçsinler. Ama özgün olsunlar!”

Türkiye'nin Mart ayı takvimi

A Milli Futbol Takımı, Mart ayında 2022 Dünya Kupası elemelerinde üç maça çıkacak. Önce 24 Mart'ta Hollanda'yı konuk edecek olan Ay-Yıldızlılar, ardından 27 Mart günü İspanya'da Norveç ile karşılaşacak. Türkiye son olarak 30 Mart günü Letonya ile karşılaşacak.

Şenol Güneş'in öğrencileri Haziran ayında ise merakla beklenen Avrupa Şampiyonası'nda ter dökecek.