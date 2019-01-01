Şenol Güneş'ten yabancı oyuncu kuralı ile ilgili açıklama

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı futbolcu kuralına ilişkin açıklamalarda buludu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, NTV'deki %100 Futbol programına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

67 yaşındaki deneyimli teknik adam, açıklamalarına "15 yaşından beri futbolun içerisindeyim. 32 yıldır antrenörlük hayatım var. Bildiklerimi paylaşmak istiyorum. 15 yaşına kadar Trabzon'un dışına çıkmadım. Hayallerim çok fazlaydı" sözleriyle başladı.

Sözlerine ülke futbolunda birlik ve beraberliğin yanı sıra uygun tartışma ortamının da oluşması gerektiğini söyleyen Güneş, şunları dile getirdi:

"Ülkenin geleceğiyle ilgili planlar gerekiyor. Saha sonuçları iyi olmadığında anlatımda zorluklar yaşıyoruz. zaman zaman bocalıyordu. Yabancı oyuncuları alarak onları yetiştirdi ve iyi saha sonuçları almaya başladı. Dünya Kupası'na giderken yalnızdık. Gelirken kalabalıktık. Taksim'e gelişteki erkeği kadını, yaşlısı, genci herkes aynı duyguyu paylaşıyordu. Şimdi buna ihtiyaç var. Bir düzensizlik, karışıklıklar var. Kötü değiliz. Yaptığımız yatırımları tartışmamız lazım. Almanya'nın yatırımları çok fazla olur. Oyuncu çıkarmadıkları anda bir araya geliyorlar. Biz gelmiyoruz. Almanlar tartışırken konuyu tartışıyor. Biz birbirimizi tartışıyoruz."

"Çiçek yetiştirmek yerine dağdan getiriyoruz"

Yabancı sayısına ilişkin endişelerini daha önce de dile getirdiğini belirten Güneş, şunları ekledi:

"Biz bahçedeki çiçeği yetiştirmek yerine, dağdaki çiçeği getiriyoruz. Dağda çiçek çok güzel çıkar, biz ona bakarak yanılıyoruz bazen. Yabancı oyuncu son maddedir. Üretim yapıyor musunuz? Bunların sayısı fazla. Sizde olmadığında ve yabancı getirdiğinizde oyuncunun önünü kesiyorsunuz. Şu anda sanırım yerli oyunculara %23 şans veriyoruz. Yabancı konusunda sayının fazla olduğunu söyledim, "Neden 14?" diye sordum. 14 yabancıdan çok, yerlinin çıkarılması düşünüldü, kriterler vardı ve havada kaldı. Bunun yapısının değişmesi lazım. 14 yabancıyı al, 11 oynat, 3 de yedek. O zaman altyapıya gerek kalmıyor. Türk oyuncuların rakamları yükselir diyorlar. Türkiye içinde en pahalı transfer olan Deniz Türüç kaça gitti? 2, 3 milyon euro. Dışarıdan bir yabancıyı 5, 6 milyon euro'ya alıyorsunuz."