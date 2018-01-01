Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması: "Karar yönetimin"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Pepe'nin Beşiktaş'taki kaderiyle ilgili konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlıların Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

Oyunun başında kazanma duygularını sahaya yansıtamadıklarını söyleyen Güneş, "İlk yarıdaki oyunumuzun daha baskılı geçmesi gerekirken rakibe uzak kaldık. Hücumda top tutamadık. Çok basit bir gol yedik." dedi.

İki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Güneş, "İkinci yarıya iyi başlamak isterken bu sefer de attığımız taçtan gol yedik. Rakip moralliyken oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. VAR'la iptal edilen gole kadar coşkumuz çok iyiydi. Onun etkisiyle tempo düştü. İkinci gol geç geldi. Daha erken gelseydi, kazanabileceğimiz bir maçtı." şeklinde konuştu.

Oyuncu tercihleriyle ilgili soruya cevap veren tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Ricardo Quaresma'yı düşünüyordum, başlayayım mı başlamayayım mı diye. Adriano az idmanlı, ne kadar taşıyacağı belli değil. Daha sonra düştü oyundan. Gökhan, Caner, Lens... Sakatlık sonrası idman tempoları düşük. En iyi dirence sahip olan Dorukhan'dı. Mücadelesi olumlu. Ama o da ilk yarıda daha silikti. Gary Medel de, Vida da... Kalecilere bakarsak, hangi kaleciyi daha çok öne çıkarırsınız? Oradan görmeli. Kaçırdığımız goller var."

"Pepe ile ilgili kararı yönetim verecek"

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği iddia edilen Portekizli yıldız Pepe'yle ilgili soruya da cevap veren Şenol Güneş, şöyle konuştu:

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"Pepe ile ilgili şu an konuşacak bir şey yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Oyuncularla ilgili kararları yönetim verir."

"Yıldırım Demirören ile görüştüm"

Şenol Güneş, maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamalarda A Milli Takım teknik direktörlüğü için TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüğüne yönelik iddialara cevap verdi.

Demirören ile görüştüğünü kabul eden Güneş, "Yıldırım Demirören ile görüştüm, doğru ama görüşmenin sebebi milli takım değildi" dedi.