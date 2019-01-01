Şenol Güneş'in Milli Takım sürprizi

A Milli Takım'ın bugün açıklanacak aday kadrosuna Şenol Güneş'in sürpriz üç ismi çağıracağı konuşuluyor.

A Milli Takımı'nın başında ikinci defa göreve gelen Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçının aday kadrosunu bugün açıklayacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Lucescu ile özel bir toplantı yaparak durum değerlendirmesinde bulunan Güneş'in, kadroda sürprizlere yer vermesi bekleniyor.

Bunlardan bir tanesi Beşiktaş ile form grafiğini yükselten Burak Yılmaz, diğeri ise Başakşehirli Emre Belözoğlu. Milli Takım'a alınmaması büyük tartışma konusu olan Başakşehirli kaleci Mert'in de kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki Arnavutluk maçı 22 Mart'ta oynanacak.