Şenol Güneş'in gözü Avrupa Şampiyonası'nda aklı Dünya Kupası'nda

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası elemelerini ve EURO 2020'yi değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'a özel bir röportaj verdi. Mart ayında başlayacak 2022 Dünya Kupası elemelerini değerlendiren Güneş, EURO 2020'ye de değindi. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları.

"2022 FIFA Dünya Kupası eleme müsabakalarını heyecanla bekliyoruz. Grubumuzdaki maçlara en güçlü rakipler Hollanda ve Norveç ile başlıyoruz. Bütün motivasyonumuz onların üstünde. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. 2002'ye katılmıştık, sonrasında güzel şeyler elde etmiştik. Ülkenin imajını da üst çıtaya çıkarmıştık. 20 yıl geçmiş olacak."

"Dünya Kupası'na katılmak milli takımlar için çok önemli. Grubumuzda FIFA sıralamasında 14. olan Hollanda, 44. sırada Norveç var. Biz 32'nciyiz. İkisi de yükselen değer."

"Yükselmek istiyorsak Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, İsviçre ve Galler'in bulunduğu bu gruptan çıkmamız gerek. Rakiplerimiz güçlü kabul etmek lazım ama bir seviye atlamalıyız. FIFA sıralamasında 30'lardayız, ivme kazanarak onu 20'lere 10'lara çıkmalıyız."

"Bu takım Türkiye'nin sahiplendiği bir takım. Değişimler elbet olacak. Herkese kapımız açık. Gelecek oyuncu, mevcut oyuncuyu geçmeli. Hepsini takip ediyoruz. Bizim takım, herkesin takımı. Alınmayanlar da saygıyla beklemeliler, çalışmalılar, zamanı geldiğinde bakacağız. Tutuculuğumuz yok. Rekabet olacak, takımın başarısı için olacak. Tercih yaparken kulüplere değil, mevkilere bakıyoruz. Milli takımdaki başarılar, heyecan yaratıyor ve gelecek nesilleri daha çok çalışmaya itiyor. Yurt dışına çıkan oyuncularımla da gurur duyuyorum ama orada başarılı olmalılar."

"Kulüplerimiz saha zeminlerini düzeltmeli. Kötü sahalar iyi takımların aleyhinedir. Son olarak Fenerbahçe-Göztepe maçını izledim. Orada neyi izleyeceksiniz? Federasyon, yayıncı kuruluştan aldığı belli miktar parayı, sene sonuna kadar sahaları iyi olan kulüplere vermeli. Yayıncı kuruluş, federasyon, Türk futbolu ve oyuncuların sağlığı için de sahanın iyi olması gerek. Sahalara harcama yapılmıyor. Sadece transfere para harcanıyor."

Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemelerinde hangi grupta, rakipleri kimler?

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde G Grubu'nda yer alacak. Mart ayında başlayacak maçlar, Kasım ayında sona erecek. Türkiye bu süreçte Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar ilk maçını 24 Mart günü Hollanda ile TT Arena'da oynayacak.

Türkiye, Avrupa Şampşyonası'nda hangi grupta, rakipleri kimler?

A Milli Futbol Takımı, geçen yaz oynanması gereken EURO 2020'ye bir sene gecikmeli olarak katılacak. Türkiye, A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek. Şampiyona 11 Haziran'da Türkiye - İtalya maçıyla başlayacak ve 12 Temmuz'daki final ile son bulacak.