Şenol Güneş'in Fransa maçı taktiği belli oldu

Fransa karşısında rövanşı vermek istemeyen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in taktiği belli oldu.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda liderliğini averajla sürdüren ve ilk sıradan kopmak istemyen A Milli Takım'da gözler maçına çevrildi.

Hürriyet Gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre Paris’te oynanacak karşılaşmanın taktik hazırlığını tamamlayan teknik direktör Şenol Güneş, ay yıldızlıları Arnavutluk maçından daha farklı bir sistemde oynatacak.

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Grupta kalan 7 maçta sadece 2 gol yiyen defansın performansından memnun olan Güneş, bu bölgede yine Zeki, Merih, Çağlar ve Umut’a görev verecek. Son 3 maçta kalesini gole kapatan Mert de ilk 11’deki yerini koruyacak.

Burak-Cenk ikilisinden biri yedek

Orta sahada daha dirençli ve mücadele gücü yüksek bir takım kurma kararı alan Güneş, bu mevkide dünyaca ünlü oyunculara sahip Fransa’nın karşısında İrfancan, Mahmut, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan’ı oynatacak. Şenol Güneş, Arnavutluk karşısında birlikte oynattığı Burak ve Cenk’ten birini yedek soyundurup, Yusuf Yazıcı’ya şans tanıyacak.

Fransa maçının son taktik çalışmasını bugün yaptıracak olan Güneş, savunmada sıfır hata ile oynayan, orta sahada sürekli kalabalık olan ve dirençli oynayan bir milli takım oluşturmayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda Andorra ve Arnavutluk maçlarında olduğu gibi sabırlı oynamalarını istedi.