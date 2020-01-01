Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım

Yeni yabancı kuralını yorumlayan Şenol Güneş, yabancı sayısının sınırlandırılmasını doğru bulduğunu belirtti.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı sınırıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Tecrübeli antrenör, yabancı sayısının azaltmasından yana. Milliyet' e konuşan Güneş, birçok farklı görüşün gündeme geldiği yeni yabancı sınırlamasını yorumladı.

"Ben yabancı sayısının azaltılmasından yanayım," diyen Güneş, "Ancak bunu hayata geçirirken, yerli ve yabancı uyumu başarıyla uygulanmalıdır. Bu konuda eğitim açığımız var. Altyapıdan yetişen oyuncular, 25 kişilik maç kadrosunda yer almalı. Oynadığında kulüp ve antrenörlere teşvikler, ödüller verilmeli. A Millî Takım'a alındığında da ödüllendirilmeliler" ifadelerini kullandı.