Şenol Güneş: "Üçüncü olmak istemiyoruz, savaşmaya devam edeceğiz"

Şenol Güneş, 2-2'lik Kaysersipor maçının ardından yaptığı açıklamalarda ligi ilk iki sıra içinde bitirmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan deneyimli teknik adam puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtirken, "İlk yarı skor olarak lehimize bitti. İkinci yarı başında da pozisyonlarımız vardı. Kayserispor'a 2 gol atıp, çok gol kaçırmak bir tarafa ama kolay pozisyonlar vererek gol yememiz puan kaybına sebep oldu. 2-1'den sonra biraz dağıldık. Kayserispor oyunu lehine çevirdi ama bir gol bulabildik. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz, buradan galibiyetle dönmeliydik." dedi.

Şenol Güneş, zirve yarışında arka arkaya gelen kayıplarla ilgili ise şöyle konuştu: "Puan olarak gerideyiz. Erzurumspor, Fenerbahçe ve Kayserispor ile berabere kaldık. Bu maçları kazanabilidik. 6 puan kaybettik, elimizde 3 puan kaldı. Önümüzde Galatasaray ve daha uzakta Başakşehir var. Yukarıyı kovalamaya devam edeceğiz. Üçüncü olmak istemiyoruz, savaşmaya, yarışmaya devam edeceğiz."