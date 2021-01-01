Şenol Güneş Türkiye'nin Euro 2020 kadrosunu açıkladı

Euro 2020 başarı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nın şampiyona öncesindeki kamp sürecini geçireceği geniş kadrosu açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen ve bu yaz oynanacak Euro 2020 öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosunu açıkladı.

YouTube üzerinden yaptığı açıklamada şampiyonada kadroyu duyuran Şenol Güneş, başarılı olmak istediklerini söyledi.

Euro 2020'nin açılış maçını 11 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya ile oynayacak Türkiye, şampiyonanın ev sahiplerinden biri olan İtalya'nın yanı sıra Galler ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda yer alacak ve ilk ikide yer almaya çalışacak.

Takvim yoğun

İtalya maçı sonrasında oynayacağı iki maçı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak olan Şenol Güneş'in öğrencileri, turnuva öncesinde üç hazırlık maçı yapacak.

3 Haziran Perşembe günü Moldova ile oynayacak Türkiye, 27 Mayıs'ta Azerbaycan, 31 Mayıs'ta ise Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Türkiye Şenol Güneş yönetiminde daha önce iki büyük turnuvaya katılmış ve her ikisinde de üçüncülük elde etmişti.

Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan milliler, bir yıl sonrasında düzenlenen Konfederasyon Kupası'nın üçüncülük maçında da Kolombiya'yı mağlup etmişti.

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