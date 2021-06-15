Şenol Güneş, Türkiye - Galler maçı öncesi konuştu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Euro 2020'deki ilk maçını İtalya karşısında 3-0 kaybeden A Milli Takım, 16 Haziran'da Bakü'de Galler ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ile oyunculardan Burak Yılmaz basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş neler söyledi?

Deneyimli çalıştırıcı Galler maçının A Milli Takım için yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

"Galler karşılaşması yeni bir başlangıç olacak. Galler maçına odaklandık ve gerçek oyunumuzu oynayarak iyi bir sonuç almak istiyoruz.

"Gruplara hızlı başlayıp düşüşe geçenler de var, yavaş başlayıp hızlı ilerleyenler de var. Yunanistan ve Danimarka örnekleri var. Grup maçlarını 3'te 3 ile tamamlayıp bir sonraki turda elenenler de var. Performanslar değişebiliyor.

"Son maçımızda İtalya ne kadar iyiyse biz de o kadar kötüydük. Sorumluluk benim.

"Galler geçen turnuvada yarı final oynadı. İtalya'nın gücünü biliyorduk. Neler yapabileceğimizi görmek istedik. Şimdi Galler ile oynayacağız. 4 puan ya da 6 puan önemli olan bu gruptan çıkabilmek."

Kadroda değişiklik olacak mı?

Güneş, Galler maçının kadrosunda değişikliğe gidip gidilmeyeceği konusunda da açıklama yaptı.

"İsimler üzerinden gitmek doğru değil. İtalya maçının kadrosu ile de çıkabiliriz. İtalya maçında oyuna sonradan giren oyunculardan istediğimizi alamadık. Kadroda değişiklik olsa da az olacağını düşünüyorum.

"Galler maçı da İsviçre maçı da final olacak. Galibiyet ya da mağlubiyetten sonra iş bitmeyecek. Galler maçı belirleyici bir maç olacak, rakibimizi tanıyoruz ve kazanmak için tüm gücümüzü göstereceğiz."

Burak Yılmaz neler söyledi?

Lille ile Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu, İtalya maçından sonraki iki gün morallarinin çok bozuk olduğunu ifade etti.

"Bize yakışmayan bir başlangıç yaptık. Galler karşısında her zamanki Türkiye'yi izletebileceğimizi düşünüyorum.

"İtalya maçının ardından iki gün moralimiz çok bozuktu. Ama hocama teşekkür ediyorum, bizi ayakta tuttu. İsviçre ile Galler'in berabere kalmasıyla biraz daha kendimize geldik. 6 puanı hedefliyoruz.

"Herksin bize güvendiğini biliyorum. Galler maçında gerçekleri göstereceğiz, sonrasına bakacağız"