Şenol Güneş, Türk takımlarının hazırlık maçlarını izleyecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş; Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor'un Avrupa'daki hazırlık maçlarını izleyecek.

Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şenol Güneş, Süper Lig takımlarından , ve 'un sezon öncesi kampları çerçevesinde Avrupa'da oynayacakları hazırlık maçlarını takip edecek.

Güneş, Konyaspor ile Twente arasında 'nın Fleringen kasabasında oynanacak karşılaşmayı izleyecek. Sportpark't Reuvekamp Sahası'ndaki maç, TSİ 16.00'da başlayacak.

Şenol Güneş, ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği maçı da seyredecek. Hollanda'nın Lisse kentindeki Sportpark Ter Specke Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 15.00'te oynanacak.

Tecrübeli teknik adam, daha sonra Fenerbahçe'nin yanı sıra , ve 'ın katılımıyla düzenlenecek Audi Kupası'nı izlemek üzere 'nın Münih kentine gidecek. Tüm maçların Allianz Arena'da oynanacağı turnuvada, Fenerbahçe ilk olarak 30 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da Bayern Münih'le karşılaşacak. Bu maç öncesinde, TSİ 19.00'da Real Madrid ile Tottenham karşı karşıya gelecek.

Haberin devamı aşağıda

Güneş'in takipte bulunacağı turnuvanın ikinci karşılaşmaları ise 31 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.