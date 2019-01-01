Şenol Güneş: Terbiyesizlik yapıldı ama küçük şeylerle uğraşmayız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı öncesinde havaalanında yaşanan gerginlik hakkında konuştu.

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki dördüncü maçı olan İzlanda karşılaşması öncesi son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş ise antrenman öncesinde karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Güneş ayrıca havalanında yaşanan krize dair de konuştu.

İşte Güneş'in açıklamalarında öne çıkan detaylar:

"Oyuncularımız tam bir takım disiplini ile oynayarak ilk 3 maçta bize 9 puan kazandırdı. Bu maçta alacağımız sonuç, 2020 için bize avantaj sağlayacaktır. Evet bekletildik, evet terbiyesizlik yapıldı, bunu yapanlar düşünsün. Büyük devletler bununla uğraşmazlar. Biz bunlarla uğraşırsak küçük işlerle uğraşmış oluruz."

"Burada 43 yaşın üstünde olan var mı? Biz futbola insanları birleştiren bir olgu olarak bakıyoruz. İzlanda, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda da sempati topladı. Her ülkenin olduğu gibi onların da hikayesi vardır. Ben buraya 43 sene önce maça geldim, 1976'da. Şehir büyümüş olabilir ama belli ki kafalar küçülmüş."

"Biz neyin peşindeyiz ya? İki tane memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız? Ben 53 yıldır futbolun içindeyim. İnsan x-ray cihazına koyulmaz. Pasaportu aldı, bana sallıyor. Ne bakıyorsun diyor. Ne yapmak istiyorsunuz? Rakip oyuncu, daha önce Konya'da da bize bu yapıldı dedi, yapıldıysa, o da terbiyesizliktir. Nerede olursa olsun, buna karşıyım. Orada yapıldı diye burada yapıldıysa, daha da çirkin. Biz büyük bir milletiz ve küçük şeylerle uğraşmayız."

"Fikstür yapılırken, İzlanda iki maç üst üste evinde oynuyor, ben bunu konuşmadım. Niye başkasına yapılmadı? Sizi koruyorlar zaten, ben bunları konuşmadım. 6 buçuk saat yol geldik, günü devamlı yolda geçirdik. Bunu onlar da biliyorlar, planlama o şekilde yapılıyor. Yol uzadıkça, jet lag olma durumu oluyor. 2-3 saat orada kaldık. 30-40 yıl önce rakibi rahatsız etmek için yapılanlar vardı, bunları artık yapmamak lazım."

"Yanlışları söyleyerek, kimseyi üzmek istemiyorum artık. Bana komik geldi, kasıtlı yapıldığı belli oldu. Hala konuşunca, biz hataya düşüyoruz. Kuraldan bahsediliyor, kural nedir? Vatandaşı normal prosedür ile geçirirsiniz, saatlerce bekletmezsiniz."

"Adam fırçayla gelmiş, bıçakla da gelebilir. Ona müsaade etmemek lazım. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Saha dışındaki eksikleri İzlandalı yetkililer öğrendiğinde inanıyorum ki üzülecekler. Bir ülkeye giriyorsunuz, kamerayı alıyorlar, elinizdeki telefonu alıyorlar. Bu niçin alınır? Bu belli ki tembihli bir şey."

"Milli Takım'ın gururu da sorumluluğu da var. Bir ülkeyi temsil ediyoruz. Bize bir görev verdiler, görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Önümüze basamaklar çıkacak, bu basamakları çıkmak da var takılıp düşmek de var. Tüm arkamızda biliyoruz."

"Emre, Hakan, Mahmut ve Dorukhan'ın son durumunu idmana bakıp değerlendireceğiz. Tüm Türkiye başarı bekliyor, biz de elimizden gelen gayreti gösterip, hak ettiğimiz sonucu almak istiyoruz."