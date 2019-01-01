Şenol Güneş: Telaşlı oyunumuz daha fazla pozisyon bulmamızı engelledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BB Erzurumspor maçını değerlendirdi.

Beşiktaş'ın evinde BB Erzurumspor'a iki puan kaptırdığı maçın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Kendi sahamızda kazanmak için sahaya çıktık. Rakibi sahasından çıkarmadan oynamaya çalıştık," diyen Güneş, "İkinci yarıda oyun üstünlüğümüz vardı ama telaşlı oyunumuz daha fazla pozisyon bulmamızı engelledi. Şanssız bir gol yedik ve bu rakibe güven verdi. 10 kişi kaldığımız bölümde dahi galip gelmek için çalıştık ama düşündüğümüz skoru alamadık," ifadelerini kullandı.

"Mirin'in sakatlığının ne kadar önemli olduğuna bakacağız," diyen tecrübeli teknik adam, "Vagner Love bizim konumuz değil. Gitmesi gerekenlerle ilgili kararı yönetim veriyor," şeklinde konuştu.