Şenol Güneş: Taraftarın beklentilerine daha iyi cevap vermemiz lazım

Şenol Güneş, takımının Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Beşiktaş, 'in 26. haftasında konuk ettiği 'yi 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Takımının karşılaşmaya yavaş başlaması ile ilgili soruyu cevaplayan Güneş, "Başlangıçtaki planımızla ortaya çıkan oyun örtüşmedi. Rakibin kanat zaaflarını biliyorduk ama ayağa paslarla da etkili olmamız lazımdı. Sahaya çıkan kadroya göre oyun ortaya çıkmadı. Top kayıplarımız ilk yarıda oyunu istediğimiz gibi oynamamıza izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Maç içerisinde yaşanan zorunlu değişliklere de değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Adriano da oyundan çıkınca solda oyuncumuz kalmadı. Necip'in sakatlığı nüksedince yine değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Başka başka stoperlerle oynanmaz ama biz bugün de bir şeyleri değiştirmek zorunda kaldık." dedi.

İkinci yarıda Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını ama oyunu yetersiz bulduğunu belirten Şenol Güneş, "İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Yine de istediğimiz pozisyon zengliğini bulamadık. Rakibin iyi kapanması da bunda etkili oldu. Kazandığımız oyunun daha güzel olmasını ben de bekliyordum. Kazandığımız için mutluyuz ama dediğim gibi taraftarın oyun olarak beklentilerine daha iyi cevap vermemiz lazım." cümlelerini kullandı.

Son olarak siyah beyazlıların topa sahip olma oranında büyük üstünlük yakalaması ile ilgili gelen soruya, "Topa sahip olma istatistiği ne kadar etkili olduğunuza göre değişir. Esas önemli olan verimli olmak." diyerek cevap veren Güneş, açıklamalarını bu şekilde tamamladı.

Beşiktaş, kazandığı 3 puanın ardından 47 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor.