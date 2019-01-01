Şenol Güneş: Soğukkanlı ve sabırlı olmalıyız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

EURO 2020 Elemeleri’ne iyi başladıklarını ve sonuna geldiklerini söyleyen Şenol Güneş, “Grubun favorisi ’ydı. İzlanda'yla çekişeceğimiz aşikardı. Avantaj bizde görünüyor ama hiçbir şeyin garantisi yok. Fransa'dan 4 puan aldık ama İzlanda'dan da puan alamadık. Grupta hak ettiğimizin karşılığını alacağımızı umuyoruz. Tüm takım olarak buna hazırız. Soğukkanlı ve sabırlı olmalıyız. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Duran topları iyi kullanabilen, kazandığı toplarla hızlı çıkmayı düşünen ve hava toplarında ribaund alıp bunlarla hücum eden bir takımla karşılalaşacağız. Olumlu işler yaptık. İnşallah yarın da taraftarlarımızla birlikte futbolun zevk veren kısmını sahaya sunarız" diye konuştu.

"Emre hakkındaki kararı sonra vereceğiz"

Sakatlıklar hakkında bilgi de veren deneyimli çalıştırıcı, “"İzlanda bizden daha iyi çalışıyor, Antalya'da kamp yaptı, kuş bile sokmadılar. Bizim burada herkes girip çıkıyor. Cenk'i hiç söylemeyeyim dedim ama ben buraya gelmeden gerekli haberler gitmiş. Bir tek Cengiz kaldı, onun sağlık sorunu yok. Açıklanmayan bir o kaldı. Cenk sakat, İrfan Can zaten yok. Çok ciddi bir şeyi yok Cenk'in ama iki maçta yok. Futbol böyle bir şey. Kaptan Emre de hafta başından beri iyi çalışıyor. Onunla başlayıp başlamamaya daha sonra karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.