Şenol Güneş: Şampiyonlar Ligi finali seneye bize verilse daha iyi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme dair önemli konularda açıklamalar yaptı.

Liglerde yavaş yavaş sona doğru yaklaşılırken bir yandan da yazın oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nın heyecanı başlıyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global' de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

Şenol Güneş neler söyledi?

Tecrübeli çalıştırıcı Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması ihtimaliyle ilgili düşüncesini paylaştı.

"Bana kalırsa Şampiyonlar Ligi finalinin bu yıl değil de seneye İstanbul'da oynanması çok daha iyi olacaktır. Çünkü seyircili oynanacak.

"Türkiye'nin en yetenekli oyuncuları; Arda Turan, Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakır. Burak, son dönemde hem kendisini hem de etrafını yönetebiliyor.

"Rıdvan Yılmaz'ın boyu kısa ama aklı çok büyük. Çok akıllı ve yetenekli bir oyuncu. İhtiyaç durumumuza göre milli takıma çağrılabilir. Sakatlık sonrası zorlandı.

"Sergen hocayla da konuştuk. Ezilebilir mi? Bilmiyorum. Onu kaybetmek de var.

"Rıdvan, A Milli Takım'a alınmasa bile Ümit Milli Takım'da zaten var. Ersin de var. Bizde alıp oynatmama durumu varsa orda oynamalarından yanayım.

"Bunlar bizim düşündüğümüz oyuncular. Geniş kadromuzda varlar.

"Abdülkadir Ömür'ü canlı seyrettim ama son temposu düşük. Bu tempoyla olmaz ama daha zaman var.

"Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en iyi kalecisi Rüştü Reçber."

"Dorukhan'ın transfere bağlı sorunları var"

Şenol Güneş, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün milli takım durumuyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

"Dorukhan ağır bir sakatlık yaşadı. Beşiktaş'ın orta sahası geniş. Josef de Souza, orada çok büyük bir katkıda bulundu. Atiba da var. Bu ikilinin yanına üçüncü kişi hücuma dönük kişi olacak. Oğuzhan Özyakup'tu, Adem Ljajic'ti derken alternatif oyuncu konumuna düştü.

"Kulüple transfere bağlı sorunları da var."