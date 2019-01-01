Şenol Güneş: Oyun üstünlüğümüz skora yansıdı

Şenol Güneş, Moldova karşısındaki oyun üstünlüklerinin skora yansıdığını ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova’yı 4-0 mağlup ederek 6 puana yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş’in açıklamaları:

“Kağıt üzerinde iki rakipten de üstün olduğumuzu görüyorduk. Bunun sahada görünmesi önemliydi. İki maçta iyi başlamak istiyorduk, onun gerginliği vardı üzerimizde. İki maçta da oyun üstünlüğümüz vardı, hak ettiğimiz sonuçlar aldık.”

“Moldova, maçındakiyle aynı şekilde oynadı. Moldova’nın o maçta doğru yaptıklarını bizim takımın hataya çevirdiğini gördük. Arnavutluk maçında farklı bir oyun oynadık, burada hücum ağırlıklı oynadık. Oyun üstünlüğümüz skora yansıdı.”

“Herkesin işini iyi yaptığı, doğru yaptığı döneme geçmek istiyoruz. Birlikte çalışmak, mutlu olmak, aile olmak, iyi şeyler yapmak tüm Türk milletinin hakkı. Futbolla buna öncülük yapmak istiyoruz. Bir araya gelmesini sağlamak istiyoruz.”

“Başlangıçta zorluklar olacaktır. Medyanın üst kademe insanlarına teşekkürler. Başlangıçta birlikte olduk, konuştuk. Bu hikayeyi birilikte yazmak istiyoruz. Farklı iki maç oynadık, farklı iki maç daha oynayacağız. Nefret, kin yerine sevgi-saygı ortamı sağlamak istiyoruz.”

“Tabii ki oyuncuları beğenen, beğenmeyen olacak; eleştiren, eleştirmeyen olacak ama ötekileştirme, yok etme olmamalı, ortak değerde birleşmeliyiz. Bize bir görev verdiler, o sorumluluğu taşımaya çalışıyoruz. Bir değişim olacaksa her alanda herkes yapacak. Tartışarak yapılacaktır."

“Bu dönem Şenol Güneş dönemi değil, bizim dönemimiz. Emre’yi ben 20 yaşında Milli Takım’a aldığımda vardı, bugün en tecrübeli. Ozan Kabak, bugün doğum günü ama kadroda yoktu sakatlığı nedeniyle. Bunun acısını ben bilirim.”

“Ekonomik veya sağlık olarak sıkıntılarımız olacaktır, hep vardır ama destek verebiliriz. İyi niyeti göreyim, ben herkesin ayağına giderim. İyi niyetle ve temiz kalple yapacağımız işte Allah yardımcı olur. Oyuncuların hepsi iyi niyetli. Oynamayanlar heyecanla oynamak istiyor. Ben de birini çıkarırken hata yapıyorum bazen. Buraya gelmek yetmez, burada duyguyu yaşayacaklar. Fransa maçına gelebilmek için herkes çalışmalı.”