Şenol Güneş Norveç maçı öncesi konuştu: Dünya Kupası'nın önemi gittiğimizde anlaşılır

Türkiye Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Norveç karşılaşması öncesinde takımdaki son durumu değerlendirdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak olan Türkiye'de teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Norveç futbolunun son dönemde önemli bir yükseliş gösterdiğini etkili hücum oyuncularına sahip olduklarının altını çizen Güneş, zor bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini söyledi.

Şenol Güneş ne söyledi?

Hollanda maçını geride bıraktıklarını ve Letonya maçını da düşünmediklerini belirten Güneş, sadece Norveç'e odaklandıklarını söyledi.

"Rakibimiz ilk maçını Cebelitarık ile oynadı ve buraya yarım saatlik bir yolla geldi. Biz Hollanda gibi güçlü bir takımla oynadık bu açıdan bakıldığında şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. İki güçlü takımla üst üste oynayacağız.

"İrfan Can ve Nazım ilk gün aramıdan ayrılmak zorunda kaldı. Zeki'yi buraya getiremedik ve Merih de düzelmedi. Dört oyuncumuz aramızda değil. Aramızda olmalarına rağmen problemi olan oyuncularımız da var. Ozan Kabak'ın bir rahatsızlığı var. Neler olacağını göreceğiz.

"Taraftarlarımızın oyuncularımızı benimsemesi bizi mutlu ediyor. Bu takım Dünya Kupası'na giderse sadece oyuncuları ve yöneticileri değil medyası ve taraftarı da gidecek. Bu belki şimdi yeterince iyi anlaşılmaz ama turnuvaya katıldığımızda daha iyi anlaşılacak.

"Norveç'ten güçlüyüz"

Basın toplantısına Şenol Güneş ile birlikte katılan Hakan Çahanoğlu da oldukça moralli olduklarını ve Norveç'ten daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

"10 numarayı taşımanın zor olduğunun ve beklentilerin farkındayım. 10 numaryı giydiğim için hiç pişman olmadım. Sorumluluk almayı seviyorum. Küçük yaştan beri sorumluluktan hiç kaçmadım. Bayer Leverkusen ve Milan'da da 10 numarayı giydim. 10 numaraların fark yarattığı doğru ama artık zaman değişti. Herkes sorumluluk alıyor ve bugünün futbolunda takım oyunu daha ön planda.

"Norveç'in hücumda etkili oyuncuları var ama biz daha kaliteli bir takımız. Takım arkadaşım Jens Petter Hauge ile iddiaya girdim. O Norveç'in kazanacağına inanıyor ve takımına güveniyor. Ben de bizim takımımıza güveniyorum."