Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla milli göreve başlıyor

Haziran itibarıyla A Milli Takım'ın başına geçecek olan Şenol Güneş, milli göreve erken başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'la anlaştığı açıklanan ve Haziran itibarıyla Beşiktaş'taki sözleşmesini tamamlayıp Ay-yıldızlıların başına geçecek olan Şenol Güneş, milli göreve erken başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, deneyimli teknik adamın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Moldova'yla oynanacak maçlarda A Milli Takım'ın başında yer alacağını duyurdu.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Teknik Direktör Şenol Güneş'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü'ne ve kendisine bugün bildirildi. Bilindiği üzere; Spor Toto Süper Lig'e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir. Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır." denildi.

Şenol Güneş, A Milli Takım görevi için Türkiye Futbol Federasyonu'yla 4 yıllık anlaşmaya varmıştı.