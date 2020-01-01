Avrupa Şampiyonası

Şenol Güneş, Mancini, Giggs ve Petkovic whatsapp grubunda buluştu

Yorum()
petkovic senol gunes mancini giggs 30112019
Depo Photos
Ertelenen EURO 2020''nin A Grubu teknik direktörleri whatsapp grubunda bir araya geldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ertelenen EURO 2020 grubundaki İtalya, Galler ve İsviçre'nin teknik direktörleriyle aynı whatsapp grubunda buluştu.

Milli Takımların twitter hesabından duyurulan birleşmede başarılı teknik adamlar mesajlaştı.

Haberin devamı aşağıda

Detaylarının 17 Haziran'da açıklanacağı ve İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'in kurduğu grupta Şenol Güneş, "Hayal etsene! Tüm biletler satılmış Stadio Olimpico'da harika bir atmosfer. Ne his ama!" mesajı gönderdi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

     

     

    Kapat