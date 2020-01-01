Şenol Güneş, Mancini, Giggs ve Petkovic whatsapp grubunda buluştu

Ertelenen EURO 2020''nin A Grubu teknik direktörleri whatsapp grubunda bir araya geldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ertelenen EURO 2020 grubundaki İtalya, ve İsviçre'nin teknik direktörleriyle aynı whatsapp grubunda buluştu.

Milli Takımların twitter hesabından duyurulan birleşmede başarılı teknik adamlar mesajlaştı.

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Detaylarının 17 Haziran'da açıklanacağı ve İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'in kurduğu grupta Şenol Güneş, "Hayal etsene! Tüm biletler satılmış Stadio Olimpico'da harika bir atmosfer. Ne his ama!" mesajı gönderdi.

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