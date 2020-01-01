Şenol Güneş, Mancini, Giggs ve Petkovic whatsapp grubunda buluştu
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ertelenen EURO 2020 grubundaki İtalya, Galler ve İsviçre'nin teknik direktörleriyle aynı whatsapp grubunda buluştu.
Milli Takımların twitter hesabından duyurulan birleşmede başarılı teknik adamlar mesajlaştı.
Detaylarının 17 Haziran'da açıklanacağı ve İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic'in kurduğu grupta Şenol Güneş, "Hayal etsene! Tüm biletler satılmış Stadio Olimpico'da harika bir atmosfer. Ne his ama!" mesajı gönderdi.
.@EURO2020 A Grubu’nda mücadele edecek takımların teknik direktörleri Şenol Güneş, Vladimir Petkovic, Roberto Mancini ve Ryan Giggs bir Whatsapp grubu kurarak iletişimi şimdiden sıklaştırdı! Devamı için 17 Haziran’ı bekleyin… 🇹🇷🇨🇭🇮🇹🏴@SFV_ASF ‘ye teşekkürlerimizle pic.twitter.com/0f9FI8SJb5— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) June 13, 2020