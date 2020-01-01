Şenol Güneş: Macaristan maçında genç arkadaşlarımıza görev vereceğim

Şenol Güneş, Macaristan maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'ndeki Macaristan maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Güneş'in açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde;

"Yarın bazı genç arkadaşlarımıza, bazı aramıza yeni katılan arkadaşlara görev vereceğim. İlk 11 konusunda net bir şey söylemek mümkün değil ama bulunduğumuz kısa süre içerisinde eldeki oyuncuları, durumlarını değerlendirerek, iskeleti koruyarak mücadele edeceğiz."

Daha fazla takım

"Rıza Çalımbay'ı kardeşim gibi görürüm. Onun kadrosunda olan ve transfer yapan arkadaşları kadromuza aldık. Transfer olmaları hem onların hem de Rıza Hoca'nın başarısı. 'Bizim kadromuzdan oyuncu yok' diye belirttiği seçim eleştirisine katılmıyorum."

"Macaristan futbol ekolü olan, uluslararası yıldızlar çıkarmış bir takım. Bize karşı 14 maçta 8 galibiyetleri var. Kadrolarında önemli oyuncuları var. Atanı, tutanı iyi olan, yeniden çıkış yapan bir takım."

"Bizim liglerimiz başlamadı ama Macaristan'da lig başladı. Üç hafta oldu. 'i eleyen Ferençvaroş'tan kadroda önemli oyuncular var. Leipzig'den direkt oynayan kaleci Gulacsi ile Urban var. Nagy, Szalai gibi önemli oyunculara da sahipler."

"Görünmeyen ama en büyük rakibimiz olan salgını el ele verip, insanlık olarak yenmemiz gerekiyor."

"Hakan Çalhanoğlu, yetenekleri belli zaten onu aldığımızdan beri ondan memnunuz. Şikayetimiz olmadı. Bizim için önemli bir oyuncu ve aynı zamanda kaptanlardan bir tanesi. Tecrübesi ve oyun kalitesiyle takıma katkıda bulunan bir arkadaşımız."